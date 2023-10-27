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Кременчук, Надзвичайні новини, Полтавщина

У Горішніх Плавнях затримали крадія велосипедів – слідчі повідомили йому про підозру

Сьогодні, 16:07 Переглядів: 220

 

За підозрою поліції чоловік причетний до щонайменш трьох крадіжок велосипедів

Мешканець Горішніх Плавнів скоїв серію крадіжок в різних районах міста. Викрадений двоколісний транспорт зловмисник закладав у ломбарди. Слідчі повідомили правопорушнику про підозру.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.

— До відділу поліції № 2 (м. Горішні Плавні) Кременчуцького райуправління поліції надійшло кілька заяв від місцевих жителів про крадіжку велосипедів у різних районах міста. Працівники територіального відділу поліції провели відповідні оперативні заходи та слідчі дії та встановили причетного до злочинів правопорушника. Ним виявився місцевий мешканець, 1991 року народження, який раніше мав проблеми з законом, — йдеться у повідомленні.

 

Наразі слідчими встановлено причетність затриманого щонайменше до трьох крадіжок велосипедів. Фігуранту вже повідомлено про підозру у вчиненні злочину та вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Горішньоплавнівського відділу Кременчуцької окружної прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану).

У разі визнання судом вини, в умовах воєнного стану підозрюваному загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.

 

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: відділ комунікації поліції Полтавщини
Теги: поліція Полтавщини Горішні Плавні крадій затримали підозра велосипеди
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