У Горішніх Плавнях затримали крадія велосипедів – слідчі повідомили йому про підозру

Мешканець Горішніх Плавнів скоїв серію крадіжок в різних районах міста. Викрадений двоколісний транспорт зловмисник закладав у ломбарди. Слідчі повідомили правопорушнику про підозру.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.
Наразі слідчими встановлено причетність затриманого щонайменше до трьох крадіжок велосипедів. Фігуранту вже повідомлено про підозру у вчиненні злочину та вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.
За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Горішньоплавнівського відділу Кременчуцької окружної прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану).
У разі визнання судом вини, в умовах воєнного стану підозрюваному загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.
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