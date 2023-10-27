Кременчуцька влада попросила облраду передати місту приміщення та майно шкірвендиспансеру

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Це дасть можливість лікарям в одній будівлі використовувати специфічне лабораторне обладнання та проводити консиліуми у складних для діагностики та лікування випадках

Кременчуцька влада просить Полтавську обласну раду передати місту приміщення та майно шкірвендиспансеру. Відповідне рішення ухвалили депутати 27 жовтня на засіданні Кременчуцької міськради.

У додатку до рішення йдеться, що у Кременчуцькому відділенні комунального підприємства «Полтавський обласний клінічний шкірно-венерологічний диспансер» зараз продовжують працювати п’ять лікарів, серед них два лікарі з вищою кваліфікаційною категорією, два лікарі з першою та один лікар з другою кваліфікаційною категорією.

Також по одному фахівцю працюють в лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» та Кременчуцькій міській лікарні планового лікування та два лікарі – в лікарні «Придніпровська». Для пацієнтів з тяжкою патологією, які потребують стаціонарного лікування, передбачене 1 ліжко на базі терапевтичного відділення лікарні «Придніпровська».

Протягом 2021 року в Кременчуцькому шкірвендиспансері зареєстрували 42259 звернень, з них у 37762 випадках виявлені захворювання. У 2022 році ці показники скоротилися і відповідно становили 27629 та 26363. За 9 місяців 2023 року зареєстрували 14424 звернення, із них 14024 – з приводу захворювань.

Розповсюдженість шкірно-венерологічних захворювань у Кременчуці становить:

у 2021 році – 14181 випадок (636,7 на 10 тис. населення), в тому числі 13282 випадки (596,4 на 10 тис. населення) реєструється вперше;

у 2022 році – 8222 випадки (376,9 на 10 тис. населення), в тому числі 7498 випадків (343,7 на 10 тис. населення) виявлені вперше.

Окрім того, в шкірвендиспансері функціонує лабораторне відділення. Протягом 2021 року провели 45164 лабораторних досліджень, у 2022 році – 30920, за 9 місяців 2023 року – 27250. Таке різке зменшення пояснюється скороченням штату кваліфікованих лікарів-дерматологів.

Пацієнти вимушені звертатися до приватних лікарів, що «б'є» по гаманцях кременчужан, а також викривляє статистичні дані по захворюваності та може мати негативний епідемічний вплив.

Також значно скоротилася кількість звернень людей з профілактичною метою. Лікарі-дерматологи під час профілактичних оглядів виявляють новоутворення шкіри та найзлоякісніше захворювання – меланому шкіри. Так, протягом 2021 року в місті виявили 19 випадків меланоми та 54 інших новоутворень шкіри. У 2022 році ці показники становлять відповідно 13 та 43 випадки, за 9 місяців 2023 року – 12 випадків меланоми та 51 випадок інших новоутворень шкіри.

У процесі реорганізації медичної галузі в області передбачено закрити Кременчуцький шкірно-венерологічний диспансер. Кременчуцька міська рада та департамент охорони здоров’я можуть працевлаштувати лікарів-дерматологів в інші лікарні нашого міста.

Проте, враховуючи соціально чутливу категорію шкірно-венерологічних захворювань, міська влада вважає за доцільне, аби шкірно-венерологічне відділення розміщувалося в окремому приміщенні. Це дасть можливість лікарям використовувати специфічне лабораторне та інструментальне обладнання. Більш того, лікарі матимуть можливість проводити консиліуми у складних для діагностики та лікування випадках.

У зверненні зазначається, що будівля, в якій наразі розташоване Кременчуцьке відділення комунального підприємства «Полтавський обласний клінічний шкірно-венерологічний диспансер» на вулиці Полковника Гегечкорі, б. 34, перебувала у комунальній власності Кременчука, а у 2007 році була передана у власність територіальних громад Полтавської області.

Враховуючи вищевикладене, депутати Кременчуцької міської ради звертаються з проханням передати будівлі та споруди, інше індивідуально визначене майно, яке знаходиться на вулиці Полковника Гегечкорі, б. 34 із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області до комунальної власності Кременчуцької міської територіальної громади.