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Надзвичайні новини, Полтавщина

У Полтаві чоловіку завдали ножового поранення під час бійки

Сьогодні, 15:12 Переглядів: 319

 

Поліція затримала правопорушника

Учора, 26 жовтня, поблизу одного із супермаркетів Полтави сталася бійка двох чоловік, в ході якої одному з її учасників було завдано ножове поранення. Повідомлення про це надійшло до відділення № 1 (Подільський район) Полтавського райуправління поліції близько 23.00. Поліція одразу прибула на місце події та розпочала розслідування.

Про це повідомив відділ комунікації поліції Полтавщини.

Прибувши на місце події слідчо-оперативна група встановила учасників бійки та затримала причетного до злочину чоловіка.

— Фігурантом виявися 37-річний полтавець, який завдав декілька ударів ножем 29-річному місцевому мешканцю. Потерпілого медики госпіталізували до лікарні. Наразі правопорушника затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу — тримання під вартою, — розповів начальник відділення поліції № 1 Ігор Гурин.

 

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури, розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі.

Обставини та причини конфлікту встановлює слідство.

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: відділ комунікації поліції Полтавщини
Теги: поліція Полтавщини ножове поранення бійка
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