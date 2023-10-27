У Полтаві чоловіку завдали ножового поранення під час бійки

Учора, 26 жовтня, поблизу одного із супермаркетів Полтави сталася бійка двох чоловік, в ході якої одному з її учасників було завдано ножове поранення. Повідомлення про це надійшло до відділення № 1 (Подільський район) Полтавського райуправління поліції близько 23.00. Поліція одразу прибула на місце події та розпочала розслідування.
Про це повідомив відділ комунікації поліції Полтавщини.
Прибувши на місце події слідчо-оперативна група встановила учасників бійки та затримала причетного до злочину чоловіка.
За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури, розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі.
Обставини та причини конфлікту встановлює слідство.
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