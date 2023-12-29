Якою буде погода у Кременчці цими новорічними вихідними

Очікується мінлива хмарність
Вихідними кременчужанам прогнозують похмуру погоду.
За даними сайтів прогнозу погоди, у суботу, 30 грудня, вдень очікується +7…+5°C. Очікується слабка хмарність. Напрямок вітру — південно-західним. Опадів не буде.
Наступного дня, 31 грудня, вдень стовпчики термометрів також покажуть +5°C. Очікується мінлива хмарність. Вітер — західного напрямку. Опадів також не буде.
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