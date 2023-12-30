Пес Вінні — «другий син»: коротка історія сапера з Полтавщини В'ячеслава Воронька
Сьогодні, 08:00
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В’ячеслав заступник начальника частини — начальник групи піротехнічних робіт частини піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування
Коротка історія сапера з Полтавщини В’ячеслава Воронька, який має «другого сина» — пса Вінні. Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Чоловік родом з Харкова. Його улюблений фільм «Володар бурі», саме він змотивував чоловіка піти в піротехніки. Також у сапера є домашній улюбленець пес Вінні, якого він вважає «другим сином».
— Прикладом для мене є люди, які зараз нас захищають на фронті. Їх віра та сила духу мотивують мене та допомагають відкидати думки проте, що десь можна поступитись, — розповів В’ячеслав.
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