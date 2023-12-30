Пес Вінні — «другий син»: коротка історія сапера з Полтавщини В'ячеслава Воронька

Коротка історія сапера з Полтавщини В’ячеслава Воронька, який має «другого сина» — пса Вінні. Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій.

ГУ ДСНС України у Полтавській області В’ячеслав також заступник начальника частини — начальник групи піротехнічних робіт частини піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування

Чоловік родом з Харкова. Його улюблений фільм «Володар бурі», саме він змотивував чоловіка піти в піротехніки. Також у сапера є домашній улюбленець пес Вінні, якого він вважає «другим сином».