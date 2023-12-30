Де у Кременчуці напередодні Нового року не буде світла
Сьогодні, 09:02
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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У суботу, 29 грудня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 17.00
- туп. Проточний, 3, 4, 6;
- вул. Сержанта Мельничука, 184-231;
- пров. Сінний, 3-14/1;
- пров. Катерини Зарицької, 4-26/44;
- вул. Тараса Шевченка, 102-140;
- вул. Сумська, 18-37/27;
- вул. Велика набережна, 57А;
- вул. Ярмаркова, 36;
- вул. Академіка Маслова, 19;
- вул. Івана Мазепи, 8Г-13;
- вул. Богдана Хмельницького, 20А;
- пров. Володимира Сосюри, 7А;
- вул. Мане-Каца, 11;
- вул. Небесної Сотні, 55, 60, 64/2;
- вул. Садова, 4-16;
- пров. Сумський, 3-12;
- пров. Щеміловський, 19,19А;
- вул. 29 Вересня, 2/25, 4, 6;
- пров. Господарський, 7-12;
- пр. Зерновий, 2/18-8/7;
- вул. Івана Багряного, 22/3-38/18;
- пр. Польський, 5-14/1;
- вул. Льва Орнштейна, 7-30;
- вул. Катерини Білокур, 2-31;
- пров. Четвертого Універсалу, 1-8;
- вул. Квітки Цісик, 21А;
- просп. Свободи, 110-120/25;
- вул. Василя Стуса, 18-46;
- пров. Василя Стуса, 2, 2А;
- вул. Григорія Чуркіна, 2-7;
- пров. Лікаря Самойловича, 3-45;
- пр. Лікаря Самойловича, 2-17;
- вул. Олександріївська, 41/2;
- туп. Самойлівський, 2-6;
- вул. Тіниста, 1/5-48;
- вул. Вільної України, 3-14;
- просп. Полтавський, 34-48;
- вул. Платухіна, 3-23;
- туп. Кременецький, 3-26;
- вул. Вільної України, 7/2-26;
- туп. Чарльза Дарвіна, 3-17А;
- пров. Марії Заньковецької, 1;
- просп. Полтавський, 30/1;
- пров. Микити Клєцкова, 3-37/10;
- пров. Леся Курбаса, 4;
- вул. Бетонна, 116-126;
- пров. Солдатський, 109-123/4;
- вул. Гранітна 5;
- пров. Захисний 3-15;
- пров. Козачий 24-34;
- туп. Козачий 3-10/29;
- вул. Криворудна 16-20А;
- пров. Сорочинський 2-15;
- пров. Стрілецький 9-18;
- пров. Фабричний 3-13/1;
- вул. Хорольська 64-117;
- вул. Давида Кострова, 2/37;
- пров. Марії Примаченко, 2-25;
- туп. Миколи Сціборського, 7;
- вул. Паризька, 2/32-12;
- вул. Рєпіна, 2/26-8;
- вул. Черняховського, 1-26;
- пров. Новогеоргіївський, 10А;
- пров. Парковий, 2-20/2;
- пров. Ударний, 2-16;
- пров. Фізкультурний, 1-22;
- вул. Щаслива, 2-40.
З 8.00 до 18.00
- пров. Автобусний, 1-36;
- вул. В. Стуса, 1-19/2;
- пров. В. Стуса, 3;
- вул. В. Базилевського, 1-44;
- вул. Гарета Джонса, 1-17;
- вул. Івана Миколайчука, 16/11-37;
- пров. Кленовий, 2-22;
- вул. Мирослава Скорика, 4-24;
- вул. І. Приходька, 122/1, 126/1;
- туп.1-й, 2-й Гайдамацький;
- вул. А. Герасимовича, 53-84А;
- пров. Вагонобудівний, 2/34-32;
- вул. В. Стуса, 18-46;
- пров. Василя Стуса;
- пров. Гайдамацький;
- вул. Григорія Чуркіна;
- пров. Грузинський;
- вул. Івана Миколайчука;
- пров. Космічний, 3-19;
- вул. Космонавтів, 19/14-86;
- вул. Ліщинова, 1А-46;
- вул. Михайлівська, 16/42-21;
- пров. Михайлівський;
- вул. Олександрійська;
- пров. Паторжинського;
- вул. Пилипа Орлика;
- пров. Пилипа Орлика, 2/53-24;
- туп. Самойлівський;
- пров. Самойлівський;
- пр. Самойлівський;
- вул.Тіниста;
- вул. Чорноморська;
- вул. Ч.Шлях, 45-67;
- вул. Зинаїди Тулуб, 1/20-34;
- вул. Марії Примаченко, 6Б;
- вул. Новомежева, 2-6А;
- пр. Парковий, 4-8;
- пров. Фруктовий, 18-32;
- вул. Черниша, 15-27;
- пр. 1-й Кохнівський, 3-7/7;
- туп. 1-й Парковий, 3-8;
- пр. 2-й Кохнівський, 3-10;
- туп. 2-й Парковий, 3-8/2;
- пр. 3-й Кохнівський, 4-18;
- вул. Вагонна, 10-32;
- пров. Деповський, 1-23;
- вул. Житлобудівна, 3/20-25Г;
- пров. Житлобудівниий, 2/34-16;
- пр. Житлобудівниий, 3-20/11;
- вул. Кохнівська, 63-108;
- пров. Межовий, 9, 23;
- вул. Ярмаркова, 1;
- вул. Салганна 14Б, 14В;
- вул. Ярмаркова 3В, 5А, 7, 9А, 11;
- вул. Республіканська 75-138;
- пров. Вагонобудівний, 2А;
- пров. Дмитра Вишневецького, 20А;
- вул. Космонавтів, 1А-36/17;
- пров. Лисенка, 1-16;
- вул. Ліщинова, 17-23;
- пров. Курчанівський,1-24;
- вул. Різдвяна, 18-45;
- вул. Чорноморська, 1-4;
- вул. Карпенка-Карого, 16-23;
- вул. Салганна, 1-45;
- пров. Світловодський, 3-8/19;
- вул. Ярмаркова, 1Б.
З 8.00 до 19.00
- просп. Полтавський, 277/2-281;
- вул. Горліса-Горського, 3-10.
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