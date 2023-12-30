Де у Кременчуці напередодні Нового року не буде світла

Сьогодні, 09:02 Переглядів: 204

Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У суботу, 29 грудня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 8.00 до 17.00 туп. Проточний, 3, 4, 6;

вул. Сержанта Мельничука, 184-231;

пров. Сінний, 3-14/1;

пров. Катерини Зарицької, 4-26/44;

вул. Тараса Шевченка, 102-140;

вул. Сумська, 18-37/27;

вул. Велика набережна, 57А;

вул. Ярмаркова, 36;

вул. Академіка Маслова, 19;

вул. Івана Мазепи, 8Г-13;

вул. Богдана Хмельницького, 20А;

пров. Володимира Сосюри, 7А;

вул. Мане-Каца, 11;

вул. Небесної Сотні, 55, 60, 64/2;

вул. Садова, 4-16;

пров. Сумський, 3-12;

пров. Щеміловський, 19,19А;

вул. 29 Вересня, 2/25, 4, 6;

пров. Господарський, 7-12;

пр. Зерновий, 2/18-8/7;

вул. Івана Багряного, 22/3-38/18;

пр. Польський, 5-14/1;

вул. Льва Орнштейна, 7-30;

вул. Катерини Білокур, 2-31;

пров. Четвертого Універсалу, 1-8;

вул. Квітки Цісик, 21А;

просп. Свободи, 110-120/25;

вул. Василя Стуса, 18-46;

пров. Василя Стуса, 2, 2А;

вул. Григорія Чуркіна, 2-7;

пров. Лікаря Самойловича, 3-45;

пр. Лікаря Самойловича, 2-17;

вул. Олександріївська, 41/2;

туп. Самойлівський, 2-6;

вул. Тіниста, 1/5-48;

вул. Вільної України, 3-14;

просп. Полтавський, 34-48;

вул. Платухіна, 3-23;

туп. Кременецький, 3-26;

вул. Вільної України, 7/2-26;

туп. Чарльза Дарвіна, 3-17А;

пров. Марії Заньковецької, 1;

просп. Полтавський, 30/1;

пров. Микити Клєцкова, 3-37/10;

пров. Леся Курбаса, 4;

вул. Бетонна, 116-126;

пров. Солдатський, 109-123/4;

вул. Гранітна 5;

пров. Захисний 3-15;

пров. Козачий 24-34;

туп. Козачий 3-10/29;

вул. Криворудна 16-20А;

пров. Сорочинський 2-15;

пров. Стрілецький 9-18;

пров. Фабричний 3-13/1;

вул. Хорольська 64-117;

вул. Давида Кострова, 2/37;

пров. Марії Примаченко, 2-25;

туп. Миколи Сціборського, 7;

вул. Паризька, 2/32-12;

вул. Рєпіна, 2/26-8;

вул. Черняховського, 1-26;

пров. Новогеоргіївський, 10А;

пров. Парковий, 2-20/2;

пров. Ударний, 2-16;

пров. Фізкультурний, 1-22;

вул. Щаслива, 2-40. З 8.00 до 18.00 пров. Автобусний, 1-36;

вул. В. Стуса, 1-19/2;

пров. В. Стуса, 3;

вул. В. Базилевського, 1-44;

вул. Гарета Джонса, 1-17;

вул. Івана Миколайчука, 16/11-37;

пров. Кленовий, 2-22;

вул. Мирослава Скорика, 4-24;

вул. І. Приходька, 122/1, 126/1;

туп.1-й, 2-й Гайдамацький;

вул. А. Герасимовича, 53-84А;

пров. Вагонобудівний, 2/34-32;

вул. В. Стуса, 18-46;

пров. Василя Стуса;

пров. Гайдамацький;

вул. Григорія Чуркіна;

пров. Грузинський;

вул. Івана Миколайчука;

пров. Космічний, 3-19;

вул. Космонавтів, 19/14-86;

вул. Ліщинова, 1А-46;

вул. Михайлівська, 16/42-21;

пров. Михайлівський;

вул. Олександрійська;

пров. Паторжинського;

вул. Пилипа Орлика;

пров. Пилипа Орлика, 2/53-24;

туп. Самойлівський;

пров. Самойлівський;

пр. Самойлівський;

вул.Тіниста;

вул. Чорноморська;

вул. Ч.Шлях, 45-67;

вул. Зинаїди Тулуб, 1/20-34;

вул. Марії Примаченко, 6Б;

вул. Новомежева, 2-6А;

пр. Парковий, 4-8;

пров. Фруктовий, 18-32;

вул. Черниша, 15-27;

пр. 1-й Кохнівський, 3-7/7;

туп. 1-й Парковий, 3-8;

пр. 2-й Кохнівський, 3-10;

туп. 2-й Парковий, 3-8/2;

пр. 3-й Кохнівський, 4-18;

вул. Вагонна, 10-32;

пров. Деповський, 1-23;

вул. Житлобудівна, 3/20-25Г;

пров. Житлобудівниий, 2/34-16;

пр. Житлобудівниий, 3-20/11;

вул. Кохнівська, 63-108;

пров. Межовий, 9, 23;

вул. Ярмаркова, 1;

вул. Салганна 14Б, 14В;

вул. Ярмаркова 3В, 5А, 7, 9А, 11;

вул. Республіканська 75-138;

пров. Вагонобудівний, 2А;

пров. Дмитра Вишневецького, 20А;

вул. Космонавтів, 1А-36/17;

пров. Лисенка, 1-16;

вул. Ліщинова, 17-23;

пров. Курчанівський,1-24;

вул. Різдвяна, 18-45;

вул. Чорноморська, 1-4;

вул. Карпенка-Карого, 16-23;

вул. Салганна, 1-45;

пров. Світловодський, 3-8/19;

вул. Ярмаркова, 1Б. З 8.00 до 19.00 просп. Полтавський, 277/2-281;

вул. Горліса-Горського, 3-10.

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