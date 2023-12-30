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Де у Кременчуці напередодні Нового року не буде світла

Сьогодні, 09:02 Переглядів: 204

 

Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У суботу, 29 грудня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00

  • туп. Проточний, 3, 4, 6; 
  • вул. Сержанта Мельничука, 184-231; 
  • пров. Сінний, 3-14/1;
  • пров. Катерини Зарицької, 4-26/44; 
  • вул. Тараса Шевченка, 102-140;
  • вул. Сумська, 18-37/27;
  • вул. Велика набережна, 57А; 
  • вул. Ярмаркова, 36;
  • вул. Академіка Маслова, 19; 
  • вул. Івана Мазепи, 8Г-13;
  • вул. Богдана Хмельницького, 20А; 
  • пров. Володимира Сосюри, 7А; 
  • вул. Мане-Каца, 11; 
  • вул. Небесної Сотні, 55, 60, 64/2; 
  • вул. Садова, 4-16; 
  • пров. Сумський, 3-12; 
  • пров. Щеміловський, 19,19А;
  • вул. 29 Вересня, 2/25, 4, 6;
  • пров. Господарський, 7-12; 
  • пр. Зерновий, 2/18-8/7; 
  • вул. Івана Багряного, 22/3-38/18; 
  • пр. Польський, 5-14/1; 
  • вул. Льва Орнштейна, 7-30; 
  • вул. Катерини Білокур, 2-31; 
  • пров. Четвертого Універсалу, 1-8;
  • вул. Квітки Цісик, 21А;
  •  просп. Свободи, 110-120/25;
  • вул. Василя Стуса, 18-46; 
  • пров. Василя Стуса, 2, 2А; 
  • вул. Григорія Чуркіна, 2-7; 
  • пров. Лікаря Самойловича, 3-45; 
  • пр. Лікаря Самойловича, 2-17; 
  • вул. Олександріївська, 41/2; 
  • туп. Самойлівський, 2-6; 
  • вул. Тіниста, 1/5-48;
  • вул. Вільної України, 3-14; 
  • просп. Полтавський, 34-48; 
  • вул. Платухіна, 3-23; 
  • туп. Кременецький, 3-26;
  • вул. Вільної України, 7/2-26; 
  • туп. Чарльза Дарвіна, 3-17А; 
  • пров. Марії Заньковецької, 1; 
  • просп. Полтавський, 30/1; 
  • пров. Микити Клєцкова, 3-37/10; 
  • пров. Леся Курбаса, 4;
  • вул. Бетонна, 116-126; 
  • пров. Солдатський, 109-123/4;
  • вул. Гранітна 5; 
  • пров. Захисний 3-15; 
  • пров. Козачий 24-34; 
  • туп. Козачий 3-10/29; 
  • вул. Криворудна 16-20А; 
  • пров. Сорочинський 2-15; 
  • пров. Стрілецький 9-18; 
  • пров. Фабричний 3-13/1; 
  • вул. Хорольська 64-117;
  • вул. Давида Кострова, 2/37; 
  • пров. Марії Примаченко, 2-25; 
  • туп. Миколи Сціборського, 7; 
  • вул. Паризька, 2/32-12; 
  • вул. Рєпіна, 2/26-8; 
  • вул. Черняховського, 1-26;
  • пров. Новогеоргіївський, 10А; 
  • пров. Парковий, 2-20/2; 
  • пров. Ударний, 2-16; 
  • пров. Фізкультурний, 1-22; 
  • вул. Щаслива, 2-40.

З 8.00 до 18.00

  • пров. Автобусний, 1-36; 
  • вул. В. Стуса, 1-19/2; 
  • пров. В. Стуса, 3; 
  • вул. В. Базилевського, 1-44; 
  • вул. Гарета Джонса, 1-17; 
  • вул. Івана Миколайчука, 16/11-37;
  • пров. Кленовий, 2-22; 
  • вул. Мирослава Скорика, 4-24;
  • вул. І. Приходька, 122/1, 126/1;
  • туп.1-й, 2-й Гайдамацький; 
  • вул. А. Герасимовича, 53-84А; 
  • пров. Вагонобудівний, 2/34-32; 
  • вул. В. Стуса, 18-46; 
  • пров. Василя Стуса; 
  • пров. Гайдамацький; 
  • вул. Григорія Чуркіна; 
  • пров. Грузинський; 
  • вул. Івана Миколайчука; 
  • пров. Космічний, 3-19; 
  • вул. Космонавтів, 19/14-86; 
  • вул. Ліщинова, 1А-46; 
  • вул. Михайлівська, 16/42-21; 
  • пров. Михайлівський; 
  • вул. Олександрійська; 
  • пров. Паторжинського; 
  • вул. Пилипа Орлика; 
  • пров. Пилипа Орлика, 2/53-24; 
  • туп. Самойлівський; 
  • пров. Самойлівський;
  • пр. Самойлівський;
  • вул.Тіниста; 
  • вул. Чорноморська;
  • вул. Ч.Шлях, 45-67;
  • вул. Зинаїди Тулуб, 1/20-34; 
  • вул. Марії Примаченко, 6Б; 
  • вул. Новомежева, 2-6А; 
  • пр. Парковий, 4-8; 
  • пров. Фруктовий, 18-32; 
  • вул. Черниша, 15-27;
  • пр. 1-й Кохнівський, 3-7/7; 
  • туп. 1-й Парковий, 3-8; 
  • пр. 2-й Кохнівський, 3-10; 
  • туп. 2-й Парковий, 3-8/2; 
  • пр. 3-й Кохнівський, 4-18; 
  • вул. Вагонна, 10-32; 
  • пров. Деповський, 1-23; 
  • вул. Житлобудівна, 3/20-25Г; 
  • пров. Житлобудівниий, 2/34-16; 
  • пр. Житлобудівниий, 3-20/11; 
  • вул. Кохнівська, 63-108; 
  • пров. Межовий, 9, 23;
  • вул. Ярмаркова, 1;
  • вул. Салганна 14Б, 14В; 
  • вул. Ярмаркова 3В, 5А, 7, 9А, 11;
  • вул. Республіканська 75-138;
  • пров. Вагонобудівний, 2А; 
  • пров. Дмитра Вишневецького, 20А; 
  • вул. Космонавтів, 1А-36/17; 
  • пров. Лисенка, 1-16; 
  • вул. Ліщинова, 17-23; 
  • пров. Курчанівський,1-24; 
  • вул. Різдвяна, 18-45; 
  • вул. Чорноморська, 1-4;
  • вул. Карпенка-Карого, 16-23; 
  • вул. Салганна, 1-45; 
  • пров. Світловодський, 3-8/19; 
  • вул. Ярмаркова, 1Б.

З 8.00 до 19.00

  • просп. Полтавський, 277/2-281; 
  • вул. Горліса-Горського, 3-10.
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Автор: Яна Гудзь
Теги: Кременчук відключення електроенергії світло
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