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Кременчук, Спорт, Кременчук

У Кременчуці планують створити спортивні шкільні ліги

Сьогодні, 08:00 Переглядів: 228

Нова ініціатива має розвивати фізичну культуру та спорт і популяризувати спортивні секції

У кременчуцьких навчально-спортивних закладах планують організувати міські шкільні ліги. Створюватимуть їх з двох видів спорту — баскетбол і футбол.

Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомив заступник міського голови Кременчука Руслан Проценко 15 листопада.

За його словами, харківська команда з баскетболу «Push team», яка наразі перебуває у Кременчуці, реалізовує систему ліг — змагання проходять між командами з міст кількох областей, а переможці зустрічаються вже у суперфіналі.

Додамо, 11 листопада у Полтаві презентували новий проєкт «Шкільні ліги Полтавщини» в рамках спортивної президентської програми «Здорова країна». Спортивні учнівські змагання проходитимуть з семи видів спорту: футзал, волейбол, баскетбол, баскетбол 3 на 3, шахи, шашки, настільний теніс, розповів керівник департаменту освіти та науки Полтавської ОВА Євген Кончаковський.

Нова ініціатива має розвивати фізичну культуру та спорт і популяризувати спортивні секції, сказав начальник департаменту.

Змагання першого рівня планують провести вже у грудні 2023 року. В лютому на учасників чекає районний тур, в березні — обласний. У червні 2024 року переможці «Шкільних ліг Полтавщини» представлять область у столиці на всеукраїнській лізі. 

Ліги створюватимуть у спортшколах. Як повідомив ТЪ Руслан Проценко, наразі Кременчук чекає розпорядження з області щодо створення ліг в рамках президентської програми.

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Автор: Вероніка Білодід
Теги: шкільні ліги спортшкола
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