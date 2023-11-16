В Україні здорожчали «красиві» номери для автівок: скільки тепер коштують «7777»

Сьогодні, 08:40 Переглядів: 283

Відтепер вартість номерних знаків на визначені цифрові комбінації для транспортних засобів змінена. Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці заступник Міністра внутрішніх справ України Богдан Драп’ятий.

Для мопедів, причепів та мотоциклів ціна встановлюється на рівні 2000 грн.

Також з урахуванням високого попиту й обмеженої пропозиції змінили вартість окремих платних номерних знаків для автомобілів та автобусів, а саме (ціна вказана без урахування ПДВ):

0001, 0007 та 7777 — 80 000 грн;

чотири одинакові цифри (окрім 6666 та 7777) — 50 000 грн;

послідовні комбінації цифр від 0002 до 0005, 0008 та 0009 — 50 000 грн;

двох послідовних пар однакових цифр — 15 000 грн;

з послідовних цифр 0123 та 1234 — 15 000 грн;

починаються із двох нулів, а наступні цифри не однакові — 10 000 грн.

Також враховуючи низький попит і високу пропозицію суттєво зменшили вартість номерних платних знаків із цифрою «6», а саме:

з цифр 0006 та 6666 — 10 000 грн;

із чотирьох цифр — двох послідовних пар однакових цифр, одна з яких 66 — 4000 грн;

із чотирьох цифр, три з яких 6 та розташовані підряд — 4000 грн.

Платні цифрові комбінації номерних знаків видаються виключно за бажанням особи. Водночас переважна більшість номерів є безкоштовними.

Наявність вільних номерних знаків у сервісних центрах МВС та їх вартість можна перевірити у спеціальному сервісі.

— У контексті цього питання зауважу, що актуалізація вартості платних номерних знаків відбулася після запровадження опції онлайн вибору та бронювання номерних знаків через Електронний кабінет водія. Менш як за чотири місяці від впровадження цієї опції нею скористалися понад 15 000 разів. Наступним кроком буде доставка номерних знаків поштовим зв’язком та надання можливості субʼєктам господарювання виготовляти номерні знаки встановленого зразка, — пише Богдан Драп’ятий.

До речі, бронювання номерних знаків доступне в Електронному кабінеті водія у розділі Електронні послуги.