В Україні здорожчали «красиві» номери для автівок: скільки тепер коштують «7777»

Відтепер вартість номерних знаків на визначені цифрові комбінації для транспортних засобів змінена. Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці заступник Міністра внутрішніх справ України Богдан Драп’ятий.
Для мопедів, причепів та мотоциклів ціна встановлюється на рівні 2000 грн.
Також з урахуванням високого попиту й обмеженої пропозиції змінили вартість окремих платних номерних знаків для автомобілів та автобусів, а саме (ціна вказана без урахування ПДВ):
Також враховуючи низький попит і високу пропозицію суттєво зменшили вартість номерних платних знаків із цифрою «6», а саме:
Платні цифрові комбінації номерних знаків видаються виключно за бажанням особи. Водночас переважна більшість номерів є безкоштовними.
Наявність вільних номерних знаків у сервісних центрах МВС та їх вартість можна перевірити у спеціальному сервісі.
До речі, бронювання номерних знаків доступне в Електронному кабінеті водія у розділі Електронні послуги.
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