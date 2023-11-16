Оптимізація мережі навчальних закладів: у Семенівці планують створити школу нового типу

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 190

Також громада працює над тим, щоб у них був хоча б один ліцей

Днями «Кременчуцький ТелеграфЪ» поспілкувався з головою Семенівської селищної громади Людмилою Павлівною Милашевич та дізнався, що наразі громада оптимізує мережу освітніх закладів.

– Тобто три школи ми скоротили, це Степанівка, Товсте і Паніванівка. Все організовано, діти задоволені, процес підвезення працює і так далі. Отже, 10 шкіл працюють в офлайн, ми абсолютно всі працюємо очно, – говорить Людмила Милашевич.

Також серед планів у Семенівської селищної громади є створення школи нового типу.

– Для когось школа це ціле життя. Звичайно, приємніше відкривати, ніж закривати. Але хай там як – час диктує. Зараз у нас в громаді 1562 учнів, проте за нашими розрахунками через 6 років їх буде 840. Тож з двох шкіл у Семенівці ми хочемо зробити одну. І це буде не перша або друга школа. Це буде школа нового типу, де вчителі будуть набиратися на конкурсній основі й щоб це дійсно відповідало всім критеріям нової школи. Бо для мене нова школа – це не тільки нові парти, на яких можна «кататися до вікна». В першу чергу – це знання. І мені дуже б хотілося, щоб наші діти були конкурентоздатними, – говорить Людмила Милашевич.

Крім того, громада працює над тим, щоб у них був хоча б один ліцей.

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