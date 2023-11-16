Як минула доба у Кременчуцькому районі

Сьогодні, 09:30 Переглядів: 135

Доба у Кременчуцькому районі минула без резонансних злочинів та надзвичайних подій. Про це повідомили у Кременчуцькій районній військовій адміністрації з посиланням на оперативну інформацію від Кременчуцького районного управління ДСНС.

Вчора, 15 листопада, близько 7.25, на Дніпрі перекинувся човен з двома рибалками й обидва зникли безвісти. А близько 15.15 тіло одного з чоловіків знайшли та витягли з водойми.

За повідомленням Кременчуцького районного управління поліції, громадяни 4 рази викликали патрульних для приборкання п’яних дебоширів.

Одну людину поліціянти затримали за керування автомобілем в стані сп'яніння. Щодо неї склали адмінпротоколи за статтею 130 КУпАП.

Двох людей затримали з наркотиками, за статтею 309 ККУ.

Також склали 4 адмінпротоколи за домашнє насильство.