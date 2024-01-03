У мережі з'явилося відео збиття безпілотника у небі над Полтавщиною

У мережі з'явилося відео збиття безпілотника Shahed-136 у небі над Полтавщиною. Його опублікував у своєму Телеграм-каналі журналіст та військовий кореспондент Андрій Цаплієнко.

Цієї доби на Полтавщині повітряна тривога оголошувалась 4 рази, але повідомлень про вибухи чи збиття ворожих дронів від командування Повітряних Сил не було. Тому, скоріш за все, відео було зняте днями раніше і лиш сьогодні опубліковане.

Нагадаємо, у переддень нового року у небі над Україною військові збили 87 ударних безпілотників. Уламки одного з них впали близько 18.30 поблизу с. Сулими Миргородського району на Полтавщині.