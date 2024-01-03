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На Україну сунуть морози: у центральному регіоні очікується -10...-15°C

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 148

 

Такі похолодання очікуються на 6, 7 та 8 січня

На Україну сунуть морози. Про це повідомила заступниця начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня.

6, 7 та 8 січня є висока ймовірність того, що може зайти холодне арктичне повітря, котре принесе морози.

На північному, центральному та східному регіонах України очікується найбільший холод. Вночі очікується -10...-15°C, а на північному сході місцями буде -18...-20°C.

Нагадаємо, що зігрітися можна у Пунктах незламності. Їх адреси є на сайті ОВА, на сайті Незламність, у застосунку Дія.

Крім того, за даними ОВА, адреси пунктів незламності доступні й в офіційних чат-ботах у телеграмі та вайбері.


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Автор: Дарія Згура
Теги: мороз погода Україна Полтавщина негода синоптики прогноз погоди
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