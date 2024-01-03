На Україну сунуть морози: у центральному регіоні очікується -10...-15°C

На Україну сунуть морози. Про це повідомила заступниця начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня.
6, 7 та 8 січня є висока ймовірність того, що може зайти холодне арктичне повітря, котре принесе морози.
На північному, центральному та східному регіонах України очікується найбільший холод. Вночі очікується -10...-15°C, а на північному сході місцями буде -18...-20°C.
Нагадаємо, що зігрітися можна у Пунктах незламності. Їх адреси є на сайті ОВА, на сайті Незламність, у застосунку Дія.
Крім того, за даними ОВА, адреси пунктів незламності доступні й в офіційних чат-ботах у телеграмі та вайбері.
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