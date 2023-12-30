Коли свята дратують. Психологиня розповіла, що робити, якщо ваш новорічний настрій «вкрали» росіяни

Сьогодні, 15:00 Переглядів: 140

«Кременчуцький ТелеграфЪ» поспілкувався з фахівчинею про ментальне здоров'я та загальне заглиблення людей у стан апатії, який особливо гостро відчувається на свята. «Другий рік війни дався нам набагато складніше» — каже психологиня, але важливу емоцію радості ніхто не скасовував

Таке собі святкове пригнічення знайоме зараз багатьом, розповідає психологиня Кристина Петриченко. Коли увесь світ готується до свят, українцям, переважно, не до цього.

— Другий рік війни нам дався набагато складніше, бо ми бачимо, що все затягується, не так відбувається, як ми намалювали у своїй свідомості. Люди втрачають упевненість у завтрішньому дні, не бачать майбутнього, виходу. Ми завжди думаємо, що у Новому році все буде по-новому, а тут приходить розуміння, що ні, — говорить Кристина.

Психологиня каже, тут важлива особиста відповідальність та персональне ставлення до ситуацій. Нам хочеться, щоб хтось прийшов, і розв'язав усі проблеми, приніс полегшення:

— У нас серед дорослих мало дорослих, бо ми не хочемо брати відповідальність за свій стан. Але перекладати відповідальність за своє щастя на інших людей дивно. Теж саме ми перекладаємо на свято Нового року — ось прийде Новий рік, все погане залишиться у старому році, а у Новому буде краще. А як це станеться, якщо ти нічого для цього не робиш? Хто має щось змінити? Треба дорослішати, розуміти, що Новий рік — це просто календарний день. Наступний день буде такий самий. Якщо ти сьогодні нічого не зробив для змін, то як вони можливі?

Кристина розповідає, що нас завжди ставлять у якісь межі, диктують, що і коли ми маємо відчувати. Базова емоція радості йде від відчуття «Хочу», а коли ти не в курсі своїх бажать, то як розібратися з глибшими емоціями?

— Є такий класний анекдот: «— Вася, йди додому! — Я зголоднів, чи я замерз?». Коли нам нав'язують, що я маю відчувати, що маю робити. Багато людей, наприклад, не люблять свій День народження, тому що не вміють святкувати, не знають чого хочуть. А ще люди звикли перекладати відповідальність на когось іншого, чекати, що хтось прийде і зробить їм ось це щастя.

Психологиня розповідає, емоція радості дуже швидка, а ось внутрішня втома, апатія — це стани, які можуть тривати довго, тому треба з цим працювати. Якщо бачите затягнутий апатичний стан — звертайтесь до спеціалістів, або шукайте методи релаксу, підтримки себе.

— Треба зрозуміти, що радість так просто не постукає до вас у двері, типу: «Привіт, я прийшла». Я не кажу, щоб ми грали роль певну, грали внутрішню радість, але треба вміти відокремлювати негативні емоції й шукати позитивні стани. Не хочете відмічати Новий рік — будь ласка! Не хочете відмічати День народження — будь ласка, але створюйте для себе ті свята, традиції, ситуації, у яких Вам комфортно і хочеться жити.

Нагадаємо, «Кременчуцький ТелеграфЪ» опублікував перелік контактів фахівців, до який ви можете звернутися по безкоштовну психологічну допомогу. Також, свої питання можете надіслати нам у соціальних мережах. Ми переадресуємо їх фахівцю, відповіді зберемо у новий матеріал.