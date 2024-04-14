Умисне нанесення тілесних ушкоджень: поліція дала попередню кваліфікацію смерті чоловіка на Молодіжному

Нагадаємо, учора на Молодіжному, у районі школи № 17 помер 41-річний чоловік. У соціальних мережах кременчужани повідомляли про те, що чоловік помер від ножових поранень, втім, у пресслужбі поліції дану інформацію спростовували.
Сьогодні у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області повідомили, що на місці події працювала слідчо-оперативна група. За фактом смерті чоловіка на Молодіжному поліція розпочала кримінальне провадження.
Нагадаємо, 10 квітня у Кременчуці невідомі викрали 27-річного місцевого мешканця.
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