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Кременчук, Надзвичайні новини

Умисне нанесення тілесних ушкоджень: поліція дала попередню кваліфікацію смерті чоловіка на Молодіжному

Сьогодні, 14:07 Переглядів: 329

 

Обставини події з'ясовують слідчі

Нагадаємо, учора на Молодіжному, у районі школи № 17 помер 41-річний чоловік. У соціальних мережах кременчужани повідомляли про те, що чоловік помер від ножових поранень, втім, у пресслужбі поліції дану інформацію спростовували.

«Тіло чоловіка направили на судово-медичну експертизу, яка остаточно встановить причину смерті. За попередньою інформацією, тілесні ушкодження чоловік отримав напередодні, все інше зʼясовує слідство», — прокоментувала Анна Васенко.

Сьогодні у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області повідомили, що на місці події працювала слідчо-оперативна група. За фактом смерті чоловіка на Молодіжному поліція розпочала кримінальне провадження.

«За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, розпочато досудове розслідування за попередньою кваліфікацією частини  2 статті 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування», повідомляють у поліції.

Нагадаємо,  10 квітня у Кременчуці невідомі викрали 27-річного місцевого мешканця.

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Автор: Лідія Ярославська Джерело фото: Головне управління Національної поліції у Полтавській області
Теги: поліція смерть чоловіка надзвичайні новини тілесні ушкодження
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