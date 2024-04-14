90 тисяч гектарів ранніх зернових: на Полтавщині звітують про зернову кампанію

На Полтавщині завершили посівну кампанію ранніх зернових. Про це повідомляє голова Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін.
Також у військовій адміністрації звітують, що цукрового буряка посіяли на площі 29 тис. га. Випередили тогорічні терміни на місяць, констатує Філіп Пронін.
Нагадаємо, у Кременчуцькій районній військовій адміністрації розповідають, що виконали план посівної ранніх зернових. Чоловіків у зв’язку з мобілізацією бракує, але громади намагаються зберігати спеціалістів.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.