90 тисяч гектарів ранніх зернових: на Полтавщині звітують про зернову кампанію

Сьогодні, 14:00 Переглядів: 125

Цьогоріч посівну пшениці, ячменю, вівса та гороху завершили на два тижні раніше

На Полтавщині завершили посівну кампанію ранніх зернових. Про це повідомляє голова Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін.

«Пшеницю, ячмінь, овес і горох — на площі 90 тис. га. Цього року впоралися на два тижні раніше», — йдеться в офіційному телеграм-каналі очільника ОВА.

Також у військовій адміністрації звітують, що цукрового буряка посіяли на площі 29 тис. га. Випередили тогорічні терміни на місяць, констатує Філіп Пронін.

«Почали кукурудзу та сою. І засіяли вже третину від запланованих площ соняшником», — кажуть у ОВА.

Нагадаємо, у Кременчуцькій районній військовій адміністрації розповідають, що виконали план посівної ранніх зернових. Чоловіків у зв’язку з мобілізацією бракує, але громади намагаються зберігати спеціалістів.