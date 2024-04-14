«Доки ми на них чекаємо, їм там виносять вироки»: у Кременчуці пройшла мирна акція на підтримку військовополонених

Рідні та близькі військовополонених, а також небайдужі містяни традиційно зібралися біля палацу культури "Кредмаш". Стояли з промовистими плакатами та стягами військових бригад. Автомобілісти підтримали акцію: сигналили зі своїх машин.
Сьогодні, 14 квітня, біля палацу культури «Кредмаш» зібралися рідні та близькі військовополонених, а також небайдужі містяни. Мирна акція на підтримку захисників Маріуполя, які нині перебувають у російському полоні проходить щонеділі у багатьох містах України. Учасники зібрання розповідають, що зараз як ніколи важливо привертати увагу до військовополонених, адже росіяни протягом останніх трьох місяців почали активно виносити повторні вироки українським захисникам.
Приєднатися до акції вирішила і Дарія, дівчина розповідає, що її коханий нещодавно загинув на війні. Замість того, щоб оплакувати втрату, Дарія приходить підтримати родини військовополонених.
Не опускають руки та щонеділі виходять на мирну акцію і дружини військовополонених. Чоловік Олександри вважається зниклим безвісти. Він солдат 503 окремого батальйону морської піхоти. Зник на початку повномасштабного вторгнення під Волновахою. Жінка вірить, що його ім'я знайдеться у списку полонених бійців.
Кременчужанка Діана теж чекає свого чоловіка з полону. Солдат 503 батальйону не виходить на зв'язок 25 місяців, каже жінка.
Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» писав, хто займається розшуком військовополонених та зниклих безвісти та куди звертатися.
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