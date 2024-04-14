«Я проти жіночої мобілізації»: кременчужанка Аліса Бажукова з позивним Фокс

Сьогодні, 12:30 Переглядів: 105

Кременчужанка Аліса Бажукова, яка пішла на війну на початку повномасштабного вторгнення на сторінці Третьої окремої штурмової бригади у соціальних мережах поділилася своїм баченням мобілізації жінок. Сталося це в рамках проєкту «Двіж з дівчатами 3 ОШБр». Чемпіонка світу з кікбоксингу з позивним Фокс на початку повномасштабної війни, вивезла дітей у безпечне місце, а сама пішла до територіального центру комплектування.

«Я реальна жінка в армії і я проти жіночої мобілізації. Я професійний спортсмен. Я 21 рік віддала спорту. Коли я мобілізовувалася, я знала, що я фізично та морально витривала. Навіть це не «перекрило» усього об'єму і обсягу того, що я побачила на війні. Яка б я не була сильна, хоробра, але вони (ред. — військові) бачать у мені дівчину, жінку. Я не можу коробку якусь підняти та понести, бо на мене одразу починають кричати хлопці, мовляв, чому ти не просиш у нас допомоги», — розповідає Фокс.