«Я проти жіночої мобілізації»: кременчужанка Аліса Бажукова з позивним Фокс

Чемпіонка світу з кікбоксингу приєдналася до лав ЗСУ добровольцем на початку повномасштабного вторгнення
Кременчужанка Аліса Бажукова, яка пішла на війну на початку повномасштабного вторгнення на сторінці Третьої окремої штурмової бригади у соціальних мережах поділилася своїм баченням мобілізації жінок. Сталося це в рамках проєкту «Двіж з дівчатами 3 ОШБр». Чемпіонка світу з кікбоксингу з позивним Фокс на початку повномасштабної війни, вивезла дітей у безпечне місце, а сама пішла до територіального центру комплектування.
«Я реальна жінка в армії і я проти жіночої мобілізації. Я професійний спортсмен. Я 21 рік віддала спорту. Коли я мобілізовувалася, я знала, що я фізично та морально витривала. Навіть це не «перекрило» усього об'єму і обсягу того, що я побачила на війні. Яка б я не була сильна, хоробра, але вони (ред. — військові) бачать у мені дівчину, жінку. Я не можу коробку якусь підняти та понести, бо на мене одразу починають кричати хлопці, мовляв, чому ти не просиш у нас допомоги», — розповідає Фокс.
Бойова медикиня штурмроти каже, що з огляду на демографічну кризу в країні, жінки не мають йти на війну.
«Наш демографічний фонд зараз страждає. Ми втрачаємо найкращих хлопців. Якщо ще й дівчата почнуть мобілізовуватися, хто ж залишиться у нашій країні. Хто буде підіймати демографічний фонд? Що у нас залишиться: бабусі та дідусі з маленькими дітьми, яких лишили дівчата?», — констатує Аліса Бажукова.
За словами військової, спочатку захищати країну мають чоловіки.
«Я знаю випадки в історії, коли жінки згуртовувалися та робили «смерть ворогам», але подумайте, чому вони так робили. Це було тоді, коли вже всі чоловіки йшли на війну, і у жінок не лишилося іншого вибору, як згуртовуватися та захищати свій дім», — констатує Бажукова.
Нагадаємо, раніше «Кременчуцький Телеграф» писав про те, як бойова медикиня йде на штурм у лавах 3-ї ОШБр.
Автор: Роксолана Жукова
Джерело фото: Obozrevayel