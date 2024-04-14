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Кременчук, Війна

«Я проти жіночої мобілізації»: кременчужанка Аліса Бажукова з позивним Фокс

Сьогодні, 12:30 Переглядів: 105

 

Чемпіонка світу з кікбоксингу приєдналася до лав ЗСУ добровольцем на початку повномасштабного вторгнення

Кременчужанка Аліса Бажукова, яка пішла на війну на початку повномасштабного вторгнення на сторінці Третьої окремої штурмової бригади у соціальних мережах поділилася своїм баченням мобілізації жінок. Сталося це в рамках проєкту «Двіж з дівчатами 3 ОШБр». Чемпіонка світу з кікбоксингу з позивним Фокс на початку повномасштабної війни, вивезла дітей у безпечне місце, а сама пішла до територіального центру комплектування.

«Я реальна жінка в армії і я проти жіночої мобілізації. Я професійний спортсмен. Я 21 рік віддала спорту. Коли я мобілізовувалася, я знала, що я фізично та морально витривала. Навіть це не «перекрило» усього об'єму і обсягу того, що я побачила на війні. Яка б я не була сильна, хоробра, але вони (ред. — військові) бачать у мені дівчину, жінку. Я не можу коробку якусь підняти та понести, бо на мене одразу починають кричати хлопці, мовляв, чому ти не просиш у нас допомоги», — розповідає Фокс.

Бойова медикиня штурмроти каже, що з огляду на демографічну кризу в країні, жінки не мають йти на війну.

«Наш демографічний фонд зараз страждає. Ми втрачаємо найкращих хлопців. Якщо ще й дівчата почнуть мобілізовуватися, хто ж залишиться у нашій країні. Хто буде підіймати демографічний фонд? Що у нас залишиться: бабусі та дідусі з маленькими дітьми, яких лишили дівчата?», — констатує Аліса Бажукова.

За словами військової, спочатку захищати країну мають чоловіки.

«Я знаю випадки в історії, коли жінки згуртовувалися та робили «смерть ворогам», але подумайте, чому вони так робили. Це було тоді, коли вже всі чоловіки йшли на війну, і у жінок не лишилося іншого вибору, як згуртовуватися та захищати свій дім», — констатує Бажукова.

Нагадаємо, раніше «Кременчуцький Телеграф» писав про те, як бойова медикиня йде на штурм у лавах 3-ї ОШБр.


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Автор: Роксолана Жукова Джерело фото: Obozrevayel
Теги: війна мобілізація військова медикиня
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