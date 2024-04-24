Блогерка з Кременчука Ксюша Манекен, яка співпрацювала з ГУР, оголосила про заручини

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Обранцем блогерки став чоловік, на ім'я Андрій. З його соціальних мереж відомо, що він займається будівництвом

Учора, 23 грудня, блогерка з Кременчука Ксюша Манекен оголосила про заручини. Новиною 31-річна жінка поділилася зі своїми підписниками у соціальній мережі Instagram.

Оксана Волощук (справжнє ім’я блогерки — ред.) народилася у місті Кременчук. Жінка закінчила одну з місцевих шкіл. Згодом, навчалася у Київському національному університеті культури та мистецтв на факультеті дизайну та індустрії моди. Родина блогерки проживає у Кременчуці.

Раніше Манекен розповідала у своїх інтерв’ю, як у 19 років займалася ескортом. Останнім часом Ксюша заробляла через власну шлюбну агенцію, також нещодавно дівчина презентувала лінійку одягу для занять спортом та курси з відеозйомки, фотозйомки та монтажу. У соціальних мережах Манекен ділиться переважно власними фото та відео у відвертому вбранні та без нього.

В останній публікації на сторінці блогерки фігурує каблучка та сама Манекен зі своїм обранцем.

«Тепер я знаю, що таке кохання», — підписала відео Ксюша у своєму Instagram.

Обранцем блогерки став чоловік, на ім'я Андрій. З його соціальних мереж стало відомо, що він займається будівництвом.

Нагадаємо, у березні 2023 року Ксюша Манекен отримала нагороду від ГУР. Відзнака «за сприяння воєнній розвідці України II ступеня» обурила українське суспільство через те, що раніше блогерка заявляла, що неважливо чий Крим і «какая разніца на каком язикє гаваріть».

З приводу отримання нагороди, Оксана Волощук у березні 2023 написала:

«Як так вийшло, за яких обставин і за що — я обов’язково розповім, коли закінчиться війна».

Пізніше представник ГУР Андрій Юсов пояснив журналістам, за що отримала відзнаку Манекен.

«Наскільки я знаю, допомагала серйозно. Йдеться про роботу на інформаційному фронті, не про агентурну роботу», — зазначили у ГУР.

Нагадаємо, блогерка з Кременчука взяла участь в онлайн проєкті «Супермама».