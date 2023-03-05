Нагорода від ГУР не допомогла: блогерка з Кременчука потрапила до «Миротворця»

Скандал спалахнув через те, що Ксюша Манекен, яка заявляла, що не важливо чий Крим і «какая разніца на каком язикє гаваріть», отримала нагороду від військової розвідки за підписом Буданова
У п'ятницю, 3 березня, у Києві відбулася зустріч радника голови Офісу президента Михайла Подоляка з українськими інстаграм-блогерами з приводу обговорення «питання інформаційної війни та мотивації населення». На фото із зустрічі можна впізнати Нікіту Добриніна, Сашу Бо, Євгена Таллера, Настю Єлісєєву, Таню Парфільєву та інших. Дехто з українських блогерів були приєднані онлайн.
Серед «зірок із зашкварами» були Олександр Заліско, організатор торішньої «голодної туси» - гучної вечірки в День пам’яті жертв Голодоморів, і Ксюша Манекен, вона ж Оксана Волощук з Кременчука, яка раніше неоднозначно висловлювалася на тему російської окупації українського Криму та мовних питань.
Після зустрічі в ОП остання похвалилася, що отримала від Головного управління розвідки Міноборони відзнаку «за сприяння воєнній розвідці України ІІ ступеня». Блогерка виклала у сторіз фото нагороди за підписом глави ГУР МО Кирила Буданова, яку згідно з документом їй присвоїли ще 13 жовтня 2022 року.
З приводу отримання цієї нагороди, Оксана Волощук написала: «Як так вийшло, за яких обставин і за що - я обов'язково розповім, коли закінчиться війна».
У ГУР МО згодом підтвердили 24 каналу, що Оксана Волощук справді отримала «заохочувальну нагороду». За відмінно виконані поставлені перед нею завдання, але деталі спецзавдання блогерки не розкрили.
У відомстві пояснили, що завдання від ГУР виконують багато публічних та непублічних людей, які не афішують свою стратегічно важливу діяльність.
Там також додали, що зважаючи на особливості певних завдань, для їхнього виконання структура може залучати людей різних професій та соціального статусу.
Своєю чергою сама Ксюша Манекен пояснила свої минулі висловлювання щодо окупації Криму тим, що тоді вона помилялася, бо не розуміла, що відбувається, вважала, що головне, щоб усі були живі-здорові. Тепер заявляє, що Крим - це Україна.
Як блогерка вирішила поставити крапку у цьому скандалі:
Ксюша Манекен (Оксана Волощук) — інфлюенсерка та модель, має понад 410 тис. підписників в Instagram, розповідає переважно про своє життя та модельну роботу, часто ділиться відвертими світлинами.
Як повідомили у виданні NV, у 2020 році в інтерв'ю Раміні Есхакзай вона зізнавалася, що з 19 до 22 років займалася ескортом.
Вона неодноразово наголошувала про те, що немає різниці, якою мовою розмовляти, й вкотре підкреслила це у сторіз із зустрічі з Подоляком.
І хоча в її Instagram не зустрінеш постів із засудженням повномасштабного вторгнення росіян в Україну, а після 24 лютого 2022 року найперший пост з'явився 13 квітня 2022 року зі словами: «Скучили?»...
... вона все ж прокоментувала російський ракетний удар по ТЦ «Амстор» в її рідному Кременчуку словом «Ненавиджу» та хештегом про країну-терористку.
Виправдання Оксани Волощук переконали не всіх, тож після того, як спалахнув скандал, блогерку внесли у базу «Миротворця» за:
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№ 9 від 2 березня 2023Читати номер