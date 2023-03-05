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Нагорода від ГУР не допомогла: блогерка з Кременчука потрапила до «Миротворця»

Сьогодні, 16:34 Переглядів: 791 Коментарів: 1

 

Скандал спалахнув через те, що Ксюша Манекен, яка заявляла, що не важливо чий Крим і «какая разніца на каком язикє гаваріть», отримала нагороду від військової розвідки за підписом Буданова

У п'ятницю, 3 березня, у Києві відбулася зустріч радника голови Офісу президента Михайла Подоляка з українськими інстаграм-блогерами з приводу обговорення «питання інформаційної війни та мотивації населення». На фото із зустрічі можна впізнати Нікіту Добриніна, Сашу Бо, Євгена Таллера, Настю Єлісєєву, Таню Парфільєву та інших. Дехто з українських блогерів були приєднані онлайн.

 

Серед «зірок із зашкварами» були Олександр Заліско, організатор торішньої «голодної туси» - гучної вечірки в День пам’яті жертв Голодоморів, і Ксюша Манекен, вона ж Оксана Волощук з Кременчука, яка раніше неоднозначно висловлювалася на тему російської окупації українського Криму та мовних питань.

 

 

Після зустрічі в ОП остання похвалилася, що отримала від Головного управління розвідки Міноборони відзнаку «за сприяння воєнній розвідці України ІІ ступеня». Блогерка виклала у сторіз фото нагороди за підписом глави ГУР МО Кирила Буданова, яку згідно з документом їй присвоїли ще 13 жовтня 2022 року.

 

З приводу отримання цієї нагороди, Оксана Волощук написала: «Як так вийшло, за яких обставин і за що - я обов'язково розповім, коли закінчиться війна».

 

Що сказали в ГУР

У ГУР МО згодом підтвердили 24 каналу, що Оксана Волощук справді отримала «заохочувальну нагороду». За відмінно виконані поставлені перед нею завдання, але деталі спецзавдання блогерки не розкрили.

У відомстві пояснили, що завдання від ГУР виконують багато публічних та непублічних людей, які не афішують свою стратегічно важливу діяльність.

- Воєнна розвідка – особливо в країні, яка воює – це специфічна структура, що виконує інколи вкрай специфічні завдання. Зі зрозумілих причин, розвідка не може розкривати всі методи своєї діяльності на широкий загал, – прокоментували у воєнній розвідці.

Там також додали, що зважаючи на особливості певних завдань, для їхнього виконання структура може залучати людей різних професій та соціального статусу.

- На щастя, різні представники нашого суспільства готові допомагати Україні перемогти у різний спосіб. Як показує нинішня війна – наша розвідка працює ефективно, але водночас не може публікувати усі методи досягнення цієї ефективної роботи, – додали у відомстві.

Своєю чергою сама Ксюша Манекен пояснила свої минулі висловлювання щодо окупації Криму тим, що тоді вона помилялася, бо не розуміла, що відбувається, вважала, що головне, щоб усі були живі-здорові. Тепер заявляє, що Крим - це Україна.

 

 

 

Як блогерка вирішила поставити крапку у цьому скандалі:

 

Хто така Ксюша Манекен

Ксюша Манекен (Оксана Волощук) — інфлюенсерка та модель, має понад 410 тис. підписників в Instagram, розповідає переважно про своє життя та модельну роботу, часто ділиться відвертими світлинами.

Як повідомили у виданні NV, у 2020 році в інтерв'ю Раміні Есхакзай вона зізнавалася, що з 19 до 22 років займалася ескортом.

Вона неодноразово наголошувала про те, що немає різниці, якою мовою розмовляти, й вкотре підкреслила це у сторіз із зустрічі з Подоляком.

 

І хоча в її Instagram не зустрінеш постів із засудженням повномасштабного вторгнення росіян в Україну, а після 24 лютого 2022 року найперший пост з'явився 13 квітня 2022 року зі словами: «Скучили?»...

 


... вона все ж прокоментувала російський ракетний удар по ТЦ «Амстор» в її рідному Кременчуку словом «Ненавиджу» та хештегом про країну-терористку.

 

Миротворець

Виправдання Оксани Волощук переконали не всіх, тож після того, як спалахнув скандал, блогерку внесли у базу «Миротворця» за:

  • участь у спробах легалізації окупації АР Крим російськими загарбниками;
  • заперечення російської агресії;
  • участь в антиукраїнських пропагандистських заходах Росії (країни-агресорки);
  • маніпуляцію суспільно значущою інформацією.

 


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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: скандал блогери нагорода ГУР Instagram зашквар
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Коментарі: 1

627
Кавоман:
Сьогодні, 19:23

Враховуючи, який непотріб типу червоненко і т.д. і т.п., має відзнаки від буданова, то нічого дивного


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