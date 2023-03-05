У Кременчуці на пішохідному переході під колеса Tesla потрапила жінка

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Сьогодні, 5 березня, близько 10.00, на проспекті Свободи у Кременчуці сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій травмовано пішохідку. Про це повідомили у Кременчуцькому районному управлінні поліції.

Попередньо відомо, що 42-річний водій автомобіля Tesla здійснив наїзд на 59-річну жінку, яка переходила проїзну частину по пішохідному переходу. Внаслідок ДТП потерпілу госпіталізували.

За даним фактом вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Слідчі Кременчуцького райуправління встановлюють всі обставини та причини ДТП.