У Дів буде важкий i небезпечний тиждень, а у Терезів зросте удачливiсть: гороскоп на 6-12 березня

Сьогодні, 18:33 Переглядів: 181

Дізнайтеся, які дні протягом тижня будуть сприятливими, а які – ні

Овен (21.03-20.04)

Ймовiрно, нове знайомство Овнiв не виявиться тривалим. Зiрки застерiгають вiд зайвої захопленостi, формування шкiдливих звичок, порожнього i неусвiдомленого дотримання обрядiв, марновiрства. Цей тиждень несприятливий для заручин, укладення шлюбу, зачаття дитини. Вiрогiднi помилки Овнiв щодо їхнiх обранцiв. Не виключенi обмани i недобросовiснiсть з боку людей, вiд яких Овни залежать. Сприятливi днi: 10; несприятливi: 7.

Телець (21.04-21.05)

Сприятливий тиждень для Тiльцiв, що займаються викладацькою дiяльнiстю, навчанням або вихованням. Ймовiрне пiдвищення їхнього престижу i професiйного статусу. У другiй половинi тижня можливi сутички з домашнiми, загальна невдоволенiсть своїм сiмейним станом. Тиждень вiдмiчений дисгармонiєю i душевним сум`яттям. Поступливiсть або потурання власним слабкостям може привести Тiльцiв до неприємностей. Справи навряд чи пiдуть успiшно. У другiй половинi тижня ймовiрна пильна увага з боку начальства, яка проявлятиметься лише в додатковому завантаженнi Тiльцiв термiновою i вiдповiдальною роботою. Сприятливi днi: 8, 11; несприятливi: 6.

Близнюки (22.05-21.06)

Можливо, що зовнiшня байдужiсть i холоднiсть Близнюкiв можуть обернутися сварками або розчаруванням у стосунках з коханою людиною. Друга половина тижня може виявитися важкою. У сферi професiйної дiяльностi контакти з партнерами або начальством будуть ускладненi. Успiхи в особистому життi вельми сумнiвнi. Сприятливi днi: 6, 10; несприятливi: 9.

Рак (22.06-22.07)

Тиждень сприятливий для активної дiяльностi, фiзичних навантажень. Раки зможуть заглибитися в роботу, полiпшити своє матерiальне становище, укрiпити стосунки з близькою людиною. Цей тиждень вiдмiчений пiдвищенням творчого та iнтелектуального потенцiалу Ракiв. Особливо сприятливий вiн для тих, хто має ставлення до мистецтва. Багато хто вiдчує потребу виразити свої думки i почуття у фарбах, словi, звуцi. Самотнiсть i вiдчуження, до якого Раки схильнi, сприяють цьому. Сприятливi днi: 11; несприятливi: 12.

Лев (23.07-23.08)

Багатьом Левам не вистачатиме часу для виконання всього запланованого. На щасливий випадок краще не сподiватися. Астральне тiло потребує отримання додаткової енергiї. У немолодих Левiв i у людей iз захворюваннями травної системи iснує вiрогiднiсть деякого погiршення здоров`я. Можливi травми, великi проблеми зi стороннiми людьми. Сприятливi днi: 11; несприятливi: 7.

Діва (24.08-23.09)

Важкий i небезпечний тиждень. Ймовiрний негативний вплив зi сторони або погана звiстка. Тиждень пройде пiд знаком духовної нерiшучостi i розчарувань. Ви ризикуєте втратити надiйних партнерiв, близьких людей, зайнятi позицiї в бiзнесi. Вiрогiднi стратегiчнi успiхи у справах, але матерiальнi питання вирiшити буде нелегко. Можливе полiпшення фiнансового становища, пов`язане з вдалою покупкою або подарунками. Сприятливi днi: 9, 11; несприятливi: 12.

Терези (24.09-23.10)

Сприятливе розташування зiрок дозволить вам проявити свої здiбностi на рiзних теренах. Зростають удачливiсть, швидкiсть реакцiї. Iнтереси дiтей вимагатимуть вiд вас уваги i особистої участi. Швидше за все цей тиждень дозволить вам дiйти згоди з партнером або знайти мир в душi. Ймовiрно, що ви будете захопленi не зовсiм звичайною справою, результати якої можуть повнiстю змiнити ваш свiтогляд. Сни можуть виявитися пророчими. Сприятливi днi: 8, 9; несприятливi: 11.

Скорпіон (24.10-22.11)

Тиждень передбачає пiдвищення упевненостi у власних силах, посилення аури. Багатьом Скорпiонам вдасться зустрiти неприємностi цього тижня з високо пiднятою головою. Посилиться чарiвнiсть Скорпiонiв, вони знатимуть, чого хочуть i досягатимуть цього з властивою їм наполегливiстю. Ймовiрно, що ними зацiкавляться представники солiдних органiзацiй. Їхнiй талант i чарiвнiсть iмпонуватимуть багатьом. Сприятливi днi: 7, 12; несприятливi: 9.

Стрілець (23.11-21.12)

Тиждень вiдпочинку, отримання нових джерел енергiї, очищення думок. Стрiльцi будуть схильнi до критичної оцiнки дiйсностi. Тиждень украй несприятливий для спiлкування. Прагнення допомогти або заступитися може призвести Стрiльцiв до необачностi, за яку доведеться довго розплачуватися. Розбiжностi в колективi, прояв невдячностi вiд людей, яким вони сприяли, можуть вибити їх з колiї. Сприятливi днi: 10; несприятливi: 11.

Козеріг (22.12-20.01)

Тиждень передбачає стiйкiсть, волю до перемоги, виживання в тяжких умовах. Ймовiрно, позитивним чином позначаться результати минулих зусиль у сферi професiйної дiяльностi. Надiйнiсть i стiйкiсть Козерогiв привернуть симпатiї оточуючих. Спокiйний тиждень, вiдмiчений посиленням iнтуїцiї. Дуже велика вiрогiднiсть переростання випадкового знайомства в тривалi гармонiйнi стосунки. Сприятливi укладення шлюбу, вступ до громадських органiзацiй. Сприятливi днi: 9, 10; несприятливi: 6.

Водолій (21.01-19.02)

Ймовiрне зниження життєвих сил, iнтуїцiї. Несподiвана перешкода, пов`язана з пiдступами недругiв, може позначитися на досягненнi поставленої мети. Водолiям доведеться мобiлiзувати всi сили для того, щоб вистояти в протистояннi несподiваним обставинам цього тижня. Тиждень сприятливий для дiлових контактiв, звернення в громадськi органiзацiї i урядовi установи. Зiрки сприяють реалiзацiї iдей i задумiв минулого тижня. Ввiчливiсть, оптимiзм i ґрунтовнiсть в справах повиннi принести Водолiям позитивнi результати. Сприятливi днi: 10, 12; несприятливi: 9.

Риби (20.02-20.03)

Тиждень символiзує прозрiння, усвiдомлення власних помилок. Ймовiрно, що Риби зможуть багато чого виправити, одержати прощення, переоцiнити свої життєвi цiнностi. Велика вiрогiднiсть того, що вам вдасться полiпшити стан свого здоров`я. Теплi обiйми коханої людини зiгрiють душу, i ви вiдчуєте себе щасливими. Сприятливi днi: 10; несприятливi: 9.