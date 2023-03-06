Сьогодні на Полтавщині електроенергію вимикати не планують

Сьогодні, 07:01 Переглядів: 110

ГПВ застосовувати не будуть

Сьогодні, 6 березня, у Полтавській області графік погодинного відключення електроенергії застосовуватися не буде. НЕК «Укренерго» не довело ліміти споживання електричної потужності. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго». Жителів області закликають економніше користуватися побутовими приладами, освітленням та електроопаленням. Від цього залежить стабільна робота електромереж.

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