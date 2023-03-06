Футболістки з Кременчуччини — переможниці регіонального етапу чемпіонату України з футзалу

Сьогодні, 07:43 Переглядів: 101

З 28 лютого до 1 березня у Черкасах відбувся перший етап чемпіонату України з футзалу серед дівчат WU-17. За вихід у Вищий дивізіон Чемпіонату боролися команди з 5 областей України.

Кременчуччину представили вихованки КДЮСШ Кам'яні Потоки.

— Наші дівчата, вже у першому поєдинку приголомшили представників Дніпропетровщини, обігравши команду Кривого Рогу з рахунком 6:0. Також, з великим рахунком, були «биті» й господарки змагань — Черкащанки поступилися представницям Кам'яних Потоків з рахунком 1:5. Позаду себе вихованки КДЮСШ Кам'яні Потоки залишили й футзалісток із Сумщини та Одеси. Таким чином, наші дівчата представлять громаду на найвищому спортивному рівні, — розповів тренер Ян Білоус.