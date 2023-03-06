Скільки вибухонебезпечних предметів знешкодили на Полтавщині від початку року

Сьогодні, 08:22 Переглядів: 238

Інформація щодо діяльності піротехнічних підрозділів ДСНС в Україні та в Полтавській області

З початку року на Полтавщини знешкоджено 7 артснарядів, 2 мінометних мін, 1 ручна граната часів минулих війн, а також залишки ракет. Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС у Полтавській області.

Всього від початку широкомасштабного військового вторгнення РФ на території України знешкодили 328 743 одиниць вибухонебезпечних предметів і 2 891 кг вибухової речовини, у тому числі 2 191 одиницю авіаційних бомб. Обстежено територію площею близько 80,92 тис. га.

Найчастіше піротехнічні підрозділи здійснили стільки виїздів:

Харківщина - 15 337;

Київщина – 7 255 ;

Чернігівщина – 4 353;

Донеччина – 4 026;

Миколаївщина – 3 527;

Херсонщина – 3 101;

Сумщина – 1 726;

Черкащина – 1 083.

Протягом доби піротехнічні підрозділи ДСНС залучалися 77 разів: виявлено, вилучено та знешкоджено 837 одиниць вибухонебезпечних предметів, обстежено територію площею 17,23 га.

Нагадаємо, що внаслідок падіння «Шахіда» у Кривушах біля Кременчука пошкоджено 12 садових будинків.