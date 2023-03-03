Внаслідок падіння «Шахіда» у Кривушах біля Кременчука пошкоджено 12 садових будинків

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Власники будинків можуть звертатися до спеціальної комісії Піщанської громади, яка обслідує зруйновані об’єкти

Внаслідок падіння ворожого «Шахіда» у ніч на 1 березня на території садівничого товариства «Радуга» у Кривушах пошкоджено 12 дачних будинків.

Про це на ранковому брифінгу повідомив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

Один із цих будинків отримав великі пошкодження: зруйнована стіна, несучі конструкції, вікна та двері. У двох будинків пошкоджена покрівля, вікна та двері, у трьох — вибухом вибито скло.

Усі власники пошкодженого майна мають житло в Кременчуці, а в садовому товаристві зазвичай бувають тільки в теплу пору року.

— Цей дачний кооператив знаходиться на території Піщанської громади, в якій створена комісія по обстеженню пошкоджених об’єктів. Їх власники можуть звертатися до цієї комісії при Піщанській СТГ. Вона обслідує пошкодження та надасть пропозиції щодо допомоги. Головне, що постраждалих від цієї атаки ворога немає, — зазначив Олег Лєднік.