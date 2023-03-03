Внаслідок падіння «Шахіда» у Кривушах біля Кременчука пошкоджено 12 садових будинків

Власники будинків можуть звертатися до спеціальної комісії Піщанської громади, яка обслідує зруйновані об’єкти
Внаслідок падіння ворожого «Шахіда» у ніч на 1 березня на території садівничого товариства «Радуга» у Кривушах пошкоджено 12 дачних будинків.
Про це на ранковому брифінгу повідомив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.
Один із цих будинків отримав великі пошкодження: зруйнована стіна, несучі конструкції, вікна та двері. У двох будинків пошкоджена покрівля, вікна та двері, у трьох — вибухом вибито скло.
Усі власники пошкодженого майна мають житло в Кременчуці, а в садовому товаристві зазвичай бувають тільки в теплу пору року.
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№ 7 від 16 лютого 2023Читати номер