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Кременчук, Освіта

Ліцеїсти «Польоту» стали переможцями Відкритої всеукраїнської олімпіади з інформатики NetOI

Сьогодні, 09:01 Переглядів: 264

 

Фінальний етап відбувся 12 лютого

12 лютого ліцеїсти з «Польоту» стали переможцями та призерами ІV фінального етапу Відкритої всеукраїнської олімпіади з інформатики NetOI, попередні етапи якої проводилися з листопада 2022 року. Про це йдеться на facebook-сторінці навчального закладу.

Призові місце розподілилися так:

  • І місце – Олександр Козловський (Л-11Г);
  • ІІ місце – Андрій Столітній (Л-11Г), Назар Вишняк (Л-9Г), Костянтин Малик (Л-9Г);
  • ІІІ місце – Андрій Дебелий (Л-11Г), Назар Гуз (Л-10Г), Роман Волочай (Л-10Г), Артем Безнос (Л-9Г).
– Бажаємо, щоб ви всього змогли досягти у власному житті, а перемог здобули одиниці, після яких іде безліч нулів! Дякуємо за якісну підготовку ліцеїстів до змагань викладачу інформатики Мельнику Валентину Івановичу, – наголосили в адміністрації ліцею.
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Ліцеїсти «Польоту» вибороли медалі Міжнародної олімпіади з інформатики серед юніорів

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Автор: Катерина Турубара
Теги: ліцей Політ олімпіада інформатика перможці
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