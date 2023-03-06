Ліцеїсти «Польоту» стали переможцями Відкритої всеукраїнської олімпіади з інформатики NetOI

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12 лютого ліцеїсти з «Польоту» стали переможцями та призерами ІV фінального етапу Відкритої всеукраїнської олімпіади з інформатики NetOI, попередні етапи якої проводилися з листопада 2022 року. Про це йдеться на facebook-сторінці навчального закладу.

Призові місце розподілилися так:

І місце – Олександр Козловський (Л-11Г);

ІІ місце – Андрій Столітній (Л-11Г), Назар Вишняк (Л-9Г), Костянтин Малик (Л-9Г);

ІІІ місце – Андрій Дебелий (Л-11Г), Назар Гуз (Л-10Г), Роман Волочай (Л-10Г), Артем Безнос (Л-9Г).

– Бажаємо, щоб ви всього змогли досягти у власному житті, а перемог здобули одиниці, після яких іде безліч нулів! Дякуємо за якісну підготовку ліцеїстів до змагань викладачу інформатики Мельнику Валентину Івановичу, – наголосили в адміністрації ліцею.