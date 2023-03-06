З сиренами та привітаннями: ХК «Кременчук» виграв регулярний чемпіонат

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 347

Цими вихідними хокеїсти «Кременчука» оформили перемогу в регулярному чемпіонаті. Команда з Полтавщини перемогла «Київ» та «Сокіл». Перемігши у заключному матчі «Сокіл» хокеїсти «Кременчука» достроково виграли регулярний чемпіонат України. У серії плей-оф «Кременчук» зустрінеться з «Легіоном». Перша гра відбудеться 13 березня.

«Кременчук» із дублями Ляльки та Браги розгромив «Київ»

4 березня «Кременчук» за тур до фінішу регулярного чемпіонату України очолив турнірну таблицю. Господарі льоду впевнено переграли п’яту команду ліги «Київ» і тепер на два очки відірвалися від найближчого переслідувача – херсонського «Дніпра».

«Кременчук» – «Київ» – 11:2 (4:1, 2:1, 5:0)

Шайби: 1:0 – Лялька (Крівошапкін), 1:00. 2:0 – Лялька (Матвієнко), 4:01. 2:1 – Бега (Зик, Хонін), 4:27. 3:1 – Андрющенко (Варава), 4:37. 4:1 – Гніденко (Сенік), 17:36. 5:1 – Федоров (Андрющенко, Абаджян), 22:11. 5:2 – Васильєв (Віт.Гаврилюк, Бондаренко, – менш.), 34:22. 6:2 – Середницький (Ігнатенко, – менш.), 35:56. 7:2 – Абаджян (Варава), 46:45. 8:2 – Кругляков (Кривенко, Геворкян), 49:46. 9:2 – Брага (Середницький), 49:56. 10:2 – Варава (Гніденко, Федоров, – більш.), 54:29. 11:2 – Брага (Тимченко, Кругляков), 55:14.

«Кременчук»: Макаренко; Материкін – Матвієнко, Кругляков – Ігнатенко, Варава – Максименко, Глухов; Сенік – Крівошапкін – Лялька, Брага – Середницький – С.Тимченко, Андрющенко – Федоров – Абаджян, Геворкян – Кривенко – Т.Савицький. Тренер – Дмитро Сумець.

«Київ»: Безхлібний (Скоропад, 49:56); Лаврик – Вол.Гаврилюк, Стоцький – Хонін, Горбунов – Васильєв; Черемнов – Віт.Гаврилюк – Бондаренко, Шилкін – Зик – Бега, Нєвєров – Яценко – Древаль, Назарага. Тренер – Сергій Нужин.

Арбітри – В.Торяник, С.Хараберюш; лайнсмени – Д.Кузьменко, О.Проскурін.

Кидки: 35 (18+8+13) – 13 (4+6+3).

Штраф: 10 – 16.

Команда з Полтвщини наблизила себе до перемоги на першому етапі чемпіонату. Кременчужани навіть без дискваліфікованого коуча Олександра Савицького та захисника Дениса Ісаєнка з легкістю здолали «Київ» вшосте за сезон та очолили турнірну таблицю за тур до фінішу.

Найкращий бомбардир чемпіонату України Віталій Лялька оформив черговий дубль у першості, закинув свої 30 та 31 шайби у чемпіонаті та з 58 (31+27) очками зупинився лише в одному пункті від повторення свого особистого рекорду результативності за сезон, який був встановлений у формі «Донбаса» чотири роки тому – 59 (30+29) очок.

«Кременчук» 5 раз переміг київський «Сокіл»

Команда Олександра Савицького вп’яте перемогла принципового суперника, героєм зустрічі став голкіпер Кирило Кучер.

«Кременчук» – «Сокіл» (Київ) – 2:1 (2:0, 0:0, 0:1)

Шайби: 1:0 – Абаджян (Т. Савицький, Кривенко), 05:38. 2:0 – Брага (Середницький, С. Тимченко), 17:40. 2:1 – Мазур (Бондарєв, Чердак), 43:04

«Кременчук»: Кучер; Матвієнко – Гніденко, Лялька – Крівошапкін – Сеник; Ігнатенко – Кругляков, С. Тимченко – Середницький – Брага; Максименко – Варава, Андрющенко – Федоров – Абаджян; Материкін – Глухов, Т. Савицький – Кривенко – Геворкян. Тренер – Олександр Савицький; асистент – Дмитро Сумець

«Сокіл»: Дьяченко; Бондарєв – Толстушко, Вал. Алексюк – Куцевич – Янішевський; Сисак – Гайдук, Чердак – Мазур – Бабинець; Полоницький – Горлушко, Говорушко – Качан – Слюсар; Жеребко – Утукін – Костромітін. Тренер – Костянтин Сімчук; асистенти – Артем Бондарєв, В’ячеслав Тимченко

З турнірної точки зору ця гра для «Кременчука» виглядала важливішою. Адже щоб посісти перше місце в таблиці, команді Олександра Савицького потрібно було перемагати, тоді як «Сокіл» навіть у разі перемоги в основний час вище другого місця не підіймався. Та й то за умови, що «Дніпро» у вечірньому поєдинку не переможе «Легіон» протягом трьох періодів. Враховуючи важливість поєдинку, тренер «Кременчука» вдався до певних змін у складі. Відсутнього через дискваліфікацію оборонця Дениса Ісаєнка в першій парі поряд із Філіпом Матвієнком замінив наддосвідчений нападник Артем Гніденко.

Натомість тренери «Сокола» мали б бути втішені тим, що за підсумками вчорашнього матчу проти «Берсерків» команді вдалося уникнути нових втрат. Травма Владислава Куцевича після зіткнення коліно в коліно в третьому періоді виглядала загрозливо. Але, на щастя, нападник у строю. Проти «Кременчука» він вийшов у першій ланці. А оборонця Артема Євсейчика та нападника Романа Благого знову не було, бо вони не приїхали на цей виїзд за станом здоров’я взагалі.

«Сокіл» розпочав матч агресивніше і міг швидко повести в рахунку, проте Ігореві Слюсарю кидком з близької відстані переграти Кирила Кучера не вдалося. Натомість «Кременчук» своєю першою справді гольовою нагодою скористався повноцінно. То Тимофій Савицький видав гросмейстерську за виконанням передачу на Євгена Абаджяна, а той вразив відкритий кут воріт Богдана Дьяченка. Невдовзі після того нагоду збільшити перевагу після того, як Дьяченко не дуже обачно відбив шайбу перед собою, мав Лялька. Проте Віталій, здається, не очікував такого подарунку і переграти воротаря не зумів.

Гра набирала оберти, закипала емоціями. Й цієї миті, в середині першого періоду, пролунала повітряна тривога. Понад півгодини команди провели в бомбосховищі. А щойно повернулися і гра поновилася, як «Кременчук» втратив ідеальну нагоду збільшити перевагу. Власне, випади господарів два в один після провалів в обороні суперників стали фірмовою ознакою першого періоду. Ще один такий трапився відразу після паузи, яка виникла після неприємного зіткнення у власній зоні двох лідерів «Кременчука» – Ляльки і Крівошапкіна. Гравцям знадобилася допомога лікарів. Тільки ж суддя поновив гру, Богдан Середницький та Владислав Брага вибігли з власної половини і майстерно використали нагоду – 2:0.

У другому періоді характер гри суттєво не змінився. Хоча «Сокіл» і втратив два ідеальних моменти, щоб скоротити відставання. Спершу під час гри в меншості з ідентичної ситуації з тою, в якій відзначався Брага, не зміг переграти Кучера Куцевич. Звісно, Кирило, зреагувавши на удар з близької відстані здійснив суперсейв. Але справедливості заради варто відзначити, що шайби зійшла з ключки Владислава. Ще одну нагоду, вже коли «Сокіл» грав у більшості, втратив Сисак. З близької відстані Іван пробив по центру воріт. А влучив би в кут, шансів на порятунок у Кучера було б мало.

Зрештою, Кирило провів майже бездоганний поєдинок і допоміг «Кременчуку» перемогти «Сокіл» уп’яте в шести матчах сезону. Щодо «Сокола», то команда не продемонструвала тої агресії, яка дозволяла б киянам претендувати на перемогу в грі з таким суперником. На початку третього періоду Вадим Мазур, отримавши практично буллітну спробу, майстерно обіграв Кучера. Однак у підсумку відігратися команда Костянтина Сімчука не змогла.

Тож «Кременчук» ґарантував собі перше місце в чемпіонаті і зустріч у плей-оф з «Легіоном». «Сокіл» фінішував третім і зустрінеться у півфіналі з «Дніпром».