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ГУР: Ексескортниця Ксюша Манекен не була агенткою, її нагородили за інформаційну роботу

Сьогодні, 12:01 Переглядів: 630 Коментарів: 1

 

Він підтвердив, що її завдання були інформаційного характеру

Блогерка і колишня ескортниця Оксана Волощук, яка називає себе Ксюша Манекен, "серйозно допомагала" Головному управлінню розвідки Міноборони, але інформаційно, а не як агент. Про це в інтерв’ю Українській правді розповів представник ГУР Андрій Юсов.

Журналістка попросила Юсова пояснити, за що Ксюша Манекен отримала відзнаку "За сприяння воєнній розвідці України другого ступеня", про що вона сама повідомляла в березні у своєму Instagram.

Нагорода від ГУР не допомогла: блогерка з Кременчука потрапила до «Миротворця»

– Хотілось поговорити і про агентів ГУР. Зазвичай це – закрита інформація. Але останнім часом було кілька випадків, коли вони самі називали себе. 

Наприклад, ескортниця Ксюша Манекен опублікувала пост, у якому повідомила, що отримала відзнаку "За сприяння воєнній розвідці України 2 ступеня". 

Чи могли б ви пояснити, чим ця людина допомогла ГУР? Що це взагалі за історія?

– Я думаю, що оприлюднення цієї інформації було помилкою. 

Але вона допомагала. Наскільки я знаю, допомагала серйозно. Йдеться про роботу на інформаційному фронті, не про агентурну роботу.

– Тобто її завдання були інформаційного характеру?

– Так.

Це нормально, що Головне управління розвідки, як і розвідка будь-якої країни світу, користується допомогою абсолютно різних людей (з різними амплуа і життєвими шляхами) для досягнення своїх інтересів і захисту національної безпеки. Так і повинно бути. 

Якщо хтось думає, що у нас співпраця лише з кандидатами наук і професорами з бездоганною репутацією, –  це не так. 

Як раніше писав Телеграф, 3 березня 2023 року Ксюша Манекен разом з іншими українськими блогерами побувала на зустрічі з радником голови ОП Михайлом Подоляком. Того ж дня вона показала у себе в сторіс фото нагороди від ГУР. За що і коли саме вона її отримала – не повідомила.

Нагорода від ГУР для Ксюші Манекен викликала резонанс в соцмережах. Крім ескорту, блогерка "прославилась" тим, що у 2015-му, на другому році російсько-української війни, заявляла, що "неважливо, чий Крим". Потім пояснювала це тим, що "тоді не було такої кількості інформації, як зараз, щоб тверезо оцінити ситуацію".

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Автор: Альона Душенко
Теги: ГУР скандал instagram блогери
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Коментарі: 1

1 046
evil:
Сьогодні, 14:21

Божееее...яке кончене....


1 0

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