ГУР: Ексескортниця Ксюша Манекен не була агенткою, її нагородили за інформаційну роботу

Сьогодні, 12:01 Переглядів: 630 Коментарів: 1

Він підтвердив, що її завдання були інформаційного характеру

Блогерка і колишня ескортниця Оксана Волощук, яка називає себе Ксюша Манекен, "серйозно допомагала" Головному управлінню розвідки Міноборони, але інформаційно, а не як агент. Про це в інтерв’ю Українській правді розповів представник ГУР Андрій Юсов.

Журналістка попросила Юсова пояснити, за що Ксюша Манекен отримала відзнаку "За сприяння воєнній розвідці України другого ступеня", про що вона сама повідомляла в березні у своєму Instagram.

– Хотілось поговорити і про агентів ГУР. Зазвичай це – закрита інформація. Але останнім часом було кілька випадків, коли вони самі називали себе.

Наприклад, ескортниця Ксюша Манекен опублікувала пост, у якому повідомила, що отримала відзнаку "За сприяння воєнній розвідці України 2 ступеня".

Чи могли б ви пояснити, чим ця людина допомогла ГУР? Що це взагалі за історія?

– Я думаю, що оприлюднення цієї інформації було помилкою.

Але вона допомагала. Наскільки я знаю, допомагала серйозно. Йдеться про роботу на інформаційному фронті, не про агентурну роботу.

– Тобто її завдання були інформаційного характеру?

– Так.

Це нормально, що Головне управління розвідки, як і розвідка будь-якої країни світу, користується допомогою абсолютно різних людей (з різними амплуа і життєвими шляхами) для досягнення своїх інтересів і захисту національної безпеки. Так і повинно бути.

Якщо хтось думає, що у нас співпраця лише з кандидатами наук і професорами з бездоганною репутацією, – це не так.

Як раніше писав Телеграф, 3 березня 2023 року Ксюша Манекен разом з іншими українськими блогерами побувала на зустрічі з радником голови ОП Михайлом Подоляком. Того ж дня вона показала у себе в сторіс фото нагороди від ГУР. За що і коли саме вона її отримала – не повідомила.

Нагорода від ГУР для Ксюші Манекен викликала резонанс в соцмережах. Крім ескорту, блогерка "прославилась" тим, що у 2015-му, на другому році російсько-української війни, заявляла, що "неважливо, чий Крим". Потім пояснювала це тим, що "тоді не було такої кількості інформації, як зараз, щоб тверезо оцінити ситуацію".