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Відпустки військовим, реструктуризація кредитів: нардеп Олексій Устенко розповів про останні рішення Ради

Сьогодні, 11:32
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Верховна Рада ухвалила низку важливих рішень на своєму засіданні в суботу, 10 травня. Народний депутат і голова Полтавської обласної організації партії «Слуга Народу» Олексій Устенко назвав основні закони, які були прийняті.

 

«Тепер наші військові частіше бачитимуться зі своєю родиною. Так, парламент збільшив військовим відпустки до 30 днів + 10 днів за сімейними обставинами. Надається така відпустка частинами тричі на рік», – говорить Олексій Устенко.

Рада ухвалила закон, який дає змогу людям із прифронтових та окупованих територій реструктуризувати свої кредити й не платити за ними до кінця воєнного стану та 30 днів після його закінчення. Це стосується споживчих кредитів, які фізичні особи брали у мирний час. 

«Наразі не всі переселенці мають стабільну роботу й можливості платити за борги. Тож цей закон допоможе пройти складний період війни», – пояснює нардеп.

Він додає, що парламент також звернувся до ООН та міжнародної спільноти із закликом засудити теракт рф на Каховській ГЕС. Підрив греблі призвів до однієї з найбільших техногенних катастроф в Європі за останні десятиліття та є черговим проявом політики геноциду російської федерації проти Українського народу.

Окрім того, в суботу, 10 травня, Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо відвідав Київ, де зустрівся з Президентом України Володимиром Зеленським і виступив у Верховній Раді.
 

«Канада підтримує набуття Україною членства в НАТО! Канада допомагає й буде допомагати Україні стільки, скільки необхідно: політично, фінансово, гуманітарно та військово. Канада виділяє Україні новий пакет допомоги на 370 млн доларів та долучається до тренувань українських пілотів на F-16. Ці конкретні кроки зафіксували у спільній декларації Володимир Зеленський і Джастін Трюдо», – зазначає Олексій Устенко.

Нардеп резюмує, що Канада – це справжній друг України, який найактивніше у світі допомагає нам вистояти, перемогти й доєднатися до євроатлантичної родини.

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