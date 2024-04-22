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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині розшукують зниклу безвісти Марину Чижевич

Сьогодні, 15:44 Переглядів: 805 Коментарів: 1

 

Востаннє дівчину бачили учора, 21 березня

У Миргородському районі на Полтавщині розшукують зниклу безвісти 20-річну Марину Чижевич. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, востаннє дівчину бачили учора, 21 квітня, — дівчина пішла з дому і не повернулася.

Прикмети зниклої: зріст близько 150 см, середньої статури, має довге волосся русявого кольору. На момент зникнення була одягнена в сірі джинси, червону кофту, сіру куртку з хутром, кросівки.

У поліції закликають усіх, хто має будь-яку інформацію стосовно місця перебування зниклої, повідомити до Миргородського райвідділу поліції за телефонами: (099) 657-63-03(095)-388-99-43 (відділ кримінальної поліції) або за номером 102.


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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Поліція Полтавщини
Теги: розшук зникла дівчина зникла поліція
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Коментарі: 1

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Andron777:
Сьогодні, 17:45

Шось на фото їй не 20 років. Невже свіжішого фото не знайшлось?


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