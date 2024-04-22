На Полтавщині розшукують зниклу безвісти Марину Чижевич

Сьогодні, 15:44 Переглядів: 805 Коментарів: 1

У Миргородському районі на Полтавщині розшукують зниклу безвісти 20-річну Марину Чижевич. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, востаннє дівчину бачили учора, 21 квітня, — дівчина пішла з дому і не повернулася.

Прикмети зниклої: зріст близько 150 см, середньої статури, має довге волосся русявого кольору. На момент зникнення була одягнена в сірі джинси, червону кофту, сіру куртку з хутром, кросівки.

У поліції закликають усіх, хто має будь-яку інформацію стосовно місця перебування зниклої, повідомити до Миргородського райвідділу поліції за телефонами: (099) 657-63-03, (095)-388-99-43 (відділ кримінальної поліції) або за номером 102.



