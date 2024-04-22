Ferrехро передала чергову партію медобладнання для реабілітації ветеранів у Горішніх Плавнях

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Це вже друга допомога міській лікарні від Ferrexpo за цей рік

Днями міська лікарня Горішніх Плавнів отримала другу партію гуманітарної допомоги від компанії Ferrexpo з активами на Полтавщині. Це медичне обладнання, яке допоможе лікарям закладу рятувати життя пацієнтам реабілітаційного відділення, де зокрема проходять лікування й реабілітацію ветерани війни.

Так, отримані медичні подарунки стануть в пригоді для проведення артроскопії пораненим, визначення периметрів зору пацієнтам після контузії, полегшення процесу встановлення катетерів у вени, перевірки гостроти зору, діагностики захворювань органів зору.

«Для сучасної реабілітації міська лікарня потребує кращих зразків сучасного обладнання. Тож як тільки дізналися про потребу закладу, одразу долучилися до процесу його придбання. Це важливо для лікування жителів міста, а надто для військових та ветеранів ЗСУ, які повертаються з фронту й проходять лікування й реабілітацію на базі міської лікарні», — наголосив Віктор Лотоус, голова правління Полтавського ГЗК.

Це вже друга допомога міській лікарні від Ferrexpo за цей рік — життєво необхідне медичне обладнання загальною вартістю 2,2 млн грн. Минулого разу заклад отримав медобладнання загальною вартістю понад 1,6 млн грн. Це стало можливим завдяки спрямуванню коштів через Гуманітарний фонд, створений у компанії після початку повномасштабного вторгнення. З лютого 2022 року для допомоги бійцям та бійчиням ЗСУ, а також 12 областям України, що найбільше постраждали від ворожих атак, було спрямовано понад 955 млн грн.

Гуманітарна допомога від Ferrexpo допоможе осучаснити реабілітаційне відділення міської лікарні, яке не оновлювалося з 1982 року.

У підсумку воно відповідатиме всім нормам інклюзивності й доступності й буде оснащене всім необхідним обладнанням для якісного й оперативного надання послуг з реабілітації.

Соціально відповідальна компанія Ferrexpo з активами на Полтавщині попри складні часи, які нині переживає вся Україна, має на меті не лише продовжувати виробничу діяльність та сумлінно сплачувати податки до бюджетів усіх рівнів, а й реалізувати соціальні проєкти як для співробітників своїх підприємств, так і для членів їхніх родин та жителів регіону. Зокрема, підтримка військовослужбовців та галузі медицини — завжди в пріоритеті Ferrexpo.