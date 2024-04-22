Ferrехро передала чергову партію медобладнання для реабілітації ветеранів у Горішніх Плавнях

Днями міська лікарня Горішніх Плавнів отримала другу партію гуманітарної допомоги від компанії Ferrexpo з активами на Полтавщині. Це медичне обладнання, яке допоможе лікарям закладу рятувати життя пацієнтам реабілітаційного відділення, де зокрема проходять лікування й реабілітацію ветерани війни.
Так, отримані медичні подарунки стануть в пригоді для проведення артроскопії пораненим, визначення периметрів зору пацієнтам після контузії, полегшення процесу встановлення катетерів у вени, перевірки гостроти зору, діагностики захворювань органів зору.
Це вже друга допомога міській лікарні від Ferrexpo за цей рік — життєво необхідне медичне обладнання загальною вартістю 2,2 млн грн. Минулого разу заклад отримав медобладнання загальною вартістю понад 1,6 млн грн. Це стало можливим завдяки спрямуванню коштів через Гуманітарний фонд, створений у компанії після початку повномасштабного вторгнення. З лютого 2022 року для допомоги бійцям та бійчиням ЗСУ, а також 12 областям України, що найбільше постраждали від ворожих атак, було спрямовано понад 955 млн грн.
Гуманітарна допомога від Ferrexpo допоможе осучаснити реабілітаційне відділення міської лікарні, яке не оновлювалося з 1982 року.
У підсумку воно відповідатиме всім нормам інклюзивності й доступності й буде оснащене всім необхідним обладнанням для якісного й оперативного надання послуг з реабілітації.
Соціально відповідальна компанія Ferrexpo з активами на Полтавщині попри складні часи, які нині переживає вся Україна, має на меті не лише продовжувати виробничу діяльність та сумлінно сплачувати податки до бюджетів усіх рівнів, а й реалізувати соціальні проєкти як для співробітників своїх підприємств, так і для членів їхніх родин та жителів регіону. Зокрема, підтримка військовослужбовців та галузі медицини — завжди в пріоритеті Ferrexpo.
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