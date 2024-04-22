У Кременчуці відбудеться безоплатний концерт рок-гурту Kozak System (афіша)

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У Кременчуці відбудеться безоплатний концерт рок-гурту Kozak System. Про це повідомила пресслужба Кременчуцької міської ради.

Концерт відбудеться 4 травня о 17.00 на літній сцені парку «Придніпровський». Вхід вільний.

Під час заходу Kozak System збиратимуть донати на підтримку Збройних сил України.

Нагадаємо, 26 вересня 2022 року гурт вже приїжджав до Кременчука з благодійним концертом, тоді кременчужани зібрали понад 53 000 грн. «Кременчуцький ТелеграфЪ» взяв інтерв'ю у лідера гурту Kozak System Івана Леньо, його почитати можна за посиланням.