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Kozak System у Кременчуці: душевна розмова під драйвові хіти з дитячим хором «Кременчучок»

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 365

 
Без повітряних тривог, з хорошою погодою та домашньою атмосферою Кременчук відпочив та допоміг українським воїнам

 
На літній сцені парку «Придніпровський» гурт Kozak System заряджав кременчужан на перемогу. Ввечері 26 вересня містяни слухали та підспівували пісні, а також не забували про українську армію. Під час концерту збирали кошти на «Мавік» для Збройних Сил України, щоб мінусувати русню.

Соліст Kozak System Іван Леньо перед виступом розповів, що війна триває понад 300 років й зараз увійшла в активну фазу. Нам дуже пощастило жити у час історичних змін. Музикант зауважив, що гурт збирає кошти для армії не тому, що ЗСУ – бідні. А для того, щоб кожен українець міг відчути причетність до боротьби із російськими окупантами, міг долучитися до Руху опору.

- Ми розуміємо – не кожен може воювати, але ви можете задонатити, й ми купимо для наших бійців «Мавік», вони вистежать ворога і знищать його. Тоді у цьому буде і ваша заслуга! – пояснив соліст Kozak System.

Розпочали концерт з пісні «Подай зброю» на слова військового Гліба Бабича, який загинув при захисті України. Присутні хвилиною мовчання пом'янули загиблих воїнів та оплесками подякували захисникам, які ціною свого здоров'я та життя стали надійним щитом.

На сцену запросили керівника батальйону патрульної поліції Олександра Борзенка, який разом із солістом гурту Kozak System Іваном Леньо служать у «Хижаках».

Далі музиканти разом із кременчужанами виконали свої вже відомі та ще нові пісні: «У осені очі твої», «Мій друг», «Коли вона», «Така спокуслива», водили хоровод.

Глядачі запалюють ліхтарики та разом із гуртом співають нетлінні рядки Василя Симоненка у композиції «Не моя», яку присвятили українським жінкам. Жінкам, які з перших днів війни волонтерили, захищали своїх дітей та навіть брали зброю до рук.

На сцену запросили дітей, які разом з гуртом виконали «Біля тополі».

- Дякуємо дитячому хору «Кременчучок», - сказав Іван Леньо та оплесками подякували дітям, які старанно підспівували вже народну пісню про загиблого воїна, який загинув за правду і долю нових поколінь.

Протягом усього концерту між глядачами ходили дівчата з благодійними скриньками та збирали кошти. До кінця концерту скриньки стали майже повними.

Увесь концерт учасники Kozak System викладалися на повну. Але найбільший енергетичний заряд залишили насамкінець. Спершу виконали свій легендарний «Маніфест», у якому посилають у напрямку воєнного руського корабля усе російське.
 

А потім співають вже не менш легендарний «Азовсталь»: «Моє серце – сталь! Моя кров – Азов!». Музиканти зі сцени ще раз нагадали, що не всі воїни повернулися з російського полону, тому раз за разом нагадують про важливість повернення усіх військових на батьківщину.

Завершили концерт на мажорній ноті. Музиканти Kozak System провели аукціон: розіграли картину кременчуцької мисткині Оксани Бойко «Охоронець долі» та жовто-блакитний стяг із автографами музикантів.

Кременчужанин Юрій вирішив використати всі кошти з кредитної картки, щоб придбати стяг та допомогти ЗСУ. Хлопець розповів, що у лавах армії воює його однокласник, тому наближає перемогу на економічному фронті
Кременчужанин Юрій вирішив використати всі кошти з кредитної картки, щоб придбати стяг та допомогти ЗСУ. Хлопець розповів, що у лавах армії воює його однокласник, тому наближає перемогу на економічному фронті

Загалом кременчужани скинули понад 53 000 грн, а це приблизно половина суми «Мавіка».

Фото: Артем Коваленко
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Автор: Альона Душенко Фото: Артем Коваленко
Теги: концерт допомога ЗСУ Kozak System
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