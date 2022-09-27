У деяких районах міста кременчужани чули звуки вибухів (додано)

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Надзвичайних подій у Кременчуці не фіксували

У деяких районах Кременчука було чути віддалені звуки вибухів. Про новини написав міський голова Віталій Малецький на своїй сторінці у фейсбуці.

Також він зазначив, що у сусідній Кіровоградській області зараз оголошена повітряна тривога.

Разом з тим, у Кременчуці надзвичайних подій не фіксували. Тому очікуємо на офіційну інформацію про походження звуків вибухів.

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Пізніше мер Малецький повідомив, що звуки вибухів не пов’язані з ракетними ударами чи військовими діями.

На сьогодні, 27 вересня, були заплановані технологічні роботи на видобувних підприємствах. А через дощ та атмосферний тиск має місце підвищене розповсюдження звуку.