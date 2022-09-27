На трасі в Миргородському районі знайшли тіло невідомого чоловіка – поліція встановлює особу

Неподалік села Мар'янівка на 258 кілометрі автошляху Київ-Харків знайшли тіло людини.
Про це повідомляє національна поліція Полтавщини.
Вчора, 26 вересня, близько 23.00 до поліції зателефонував далекобійник та повідомив про мертвого чоловіка, який лежить на правій стороні дорожньої смуги у напрямку Полтави.
На місце події негайно прибули слідчо-оперативна група підрозділу поліції та спеціалісти-криміналісти.
Загиблим виявився чоловік середнього віку та середньої статури.
Він був одягнений у чорну куртку з білими вставками на рукавах та червону футболку. Також чоловік має татуювання на тілі.
Попередньо відомо, смертельні травми чоловік ймовірно отримав в результаті наїзду невстановленим автомобілем.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.
Поліція Полтавщини звертається до громадян з проханням про допомогу:
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№ 38 від 22 вересня 2022Читати номер