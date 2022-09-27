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Кременчук, Надзвичайні новини, Полтавщина

На трасі в Миргородському районі знайшли тіло невідомого чоловіка – поліція встановлює особу

Сьогодні, 14:25 Переглядів: 294

 

Смертельні травми чоловік ймовірно отримав в результаті наїзду невстановленим автомобілем

Неподалік села Мар'янівка на 258 кілометрі автошляху Київ-Харків знайшли тіло людини.

Про це повідомляє національна поліція Полтавщини.

Вчора, 26 вересня, близько 23.00 до поліції зателефонував далекобійник та повідомив про мертвого чоловіка, який лежить на правій стороні дорожньої смуги у напрямку Полтави.

На місце події негайно прибули слідчо-оперативна група підрозділу поліції та спеціалісти-криміналісти.

Загиблим виявився чоловік середнього віку та середньої статури.

Він був одягнений у чорну куртку з білими вставками на рукавах та червону футболку. Також чоловік має татуювання на тілі.

 

 

Попередньо відомо, смертельні травми чоловік ймовірно отримав в результаті наїзду невстановленим автомобілем.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Поліція Полтавщини звертається до громадян з проханням про допомогу:

- Шановні громадяни, якщо у вас є інформація про обставини даної ДТП, або ви проїжджали 26 вересня з 18-ї до 23-ї години на автомобілі трасою Київ-Харків від Хоролу (Лубенського району) до села Коноплянки (Миргородського району) з увімкненим відеореєстратором, просимо повідомити про це в поліцію будь-яким зручним для вас способом. Контактний телефон: (050) 494-20-02 або «102».
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Автор: Віктор Крук Джерело фото: відділ комунікації поліції Полтавщини
Теги: поліція Полтавщини загиблий ДТП траса Миргородщина
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