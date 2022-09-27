З 1 жовтня водіям почнуть виписувати нові штрафи: українцям нагадують про ПДР

З 1 жовтня українські водії, згідно з правилами дорожнього руху, мають за межами населених пунктів включати денні ходові вогні або ближнє світло фар. За порушення цієї норми водіїв штрафуватимуть. З 1-го травня до 1-го жовтня це правило можна було не виконувати.
Необхідність включення навіть днем за межами населених пунктів денних ходових вогнів або ближнього світла фар пояснюється скороченням світлового дня і погодними умовами — транспортні засоби стають помітнішими в умовах обмеженої видимості. Вважається, що завдяки цьому ризик потрапити у ДТП знижується до 15%.
Якщо у період з 1 жовтня по 1 травня позі населеними пунктами водій рухається без увімкнених денних ходових вогнів або ближнього світла фар, то патрульні поліцейські складають протокол за ч. 2 ст. 122 Кодексу України щодо адміністративних правопорушень. Штраф за цією статтею становить від 425 до 510 грн.
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№ 38 від 22 вересня 2022Читати номер