З 1 жовтня водіям почнуть виписувати нові штрафи: українцям нагадують про ПДР

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 271

З 1 жовтня українські водії, згідно з правилами дорожнього руху, мають за межами населених пунктів включати денні ходові вогні або ближнє світло фар. За порушення цієї норми водіїв штрафуватимуть. З 1-го травня до 1-го жовтня це правило можна було не виконувати.

Необхідність включення навіть днем за межами населених пунктів денних ходових вогнів або ближнього світла фар пояснюється скороченням світлового дня і погодними умовами — транспортні засоби стають помітнішими в умовах обмеженої видимості. Вважається, що завдяки цьому ризик потрапити у ДТП знижується до 15%.

— З 1 жовтня по 1 травня на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами мають бути включені денні ходові вогні, а у разі їх відсутності в конструкції транспортного засобу — ближнє світло фар. В умовах недостатньої видимості на механічних транспортних засобах можна включити дальнє світло фар або додатково протитуманні фари за умови, що це не засліплюватиме інших водіїв, — сказано в п.9.8 ПДР.

Якщо у період з 1 жовтня по 1 травня позі населеними пунктами водій рухається без увімкнених денних ходових вогнів або ближнього світла фар, то патрульні поліцейські складають протокол за ч. 2 ст. 122 Кодексу України щодо адміністративних правопорушень. Штраф за цією статтею становить від 425 до 510 грн.