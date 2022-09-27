«Ми на нього рівнялись»: Кременчук прощався з лейтенантом Андрієм Зайчуком

Навіть небо плакало за 22-річним військовим, відмінником та спортсменом, який віддав найцінніше за незалежність України
Сьогодні, 27 вересня, у Кременчуці в останню путь провели військового, лейтенанта Андрія Зайчука. Цього дня йшов сильний дощ — ніби небо плакало за 22-річним захисником.
Народився Андрій Сергійович Зайчук 16 жовтня 1999 року у Києві. Навчався у кременчуцькій школі №20, хлопець захоплювався танцями, футболом та баскетболом. Закінчив Кременчуцький ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою, був стипендіатом Кременчуцької міської ради, а згодом ступив до Військового інституту телекомунікацій та інформатизації ім. Героїв Крут (ВІТІ). Офіцер служив на посаді начальника апаратної технічного обслуговування. Помер 21 вересня у Гайсині Вінницької області. У 22-річного лейтенанта залишилися мати, брат і сестра.
Хлопець пригадав, як з Андрієм брали участь у змаганнях з футболу, й дуже любив баскетбол.
Прощання з військовим проходило у Міському палаці культури. Попрощатися з Андрієм прийшли рідні, друзі та бойові побратими.
- Андрій дуже світла, здібна, розумна людина. Закінчував наш ліцей з військовою підготовкою, був неодноразово нагороджений на міських змаганнях, олімпіадах, був лауреатом премії від міста. Дуже ретельно займався комп’ютерними науками, радіоелектронікою, був дуже розумним. Закінчив військовий інститут і був направлений в одну з частин. Але 21 вересня лейтенант Зайчук загинув. Не можна розголошувати де і за яких обставинах він виконував бойове завдання. Сьогодні на похоронах є представники військової частини, ми з ними спілкувались, але їм заборонено надавати інформацію, — зазначив військовий з позивним «Художник».
У Кременчуці живе батько Андрія. Під час початку повномасштабної війни мати Андрія з братом і сестрою виїхали за кордон. Мати й сестра військового повернулись, аби попрощатися з рідною людиною.
Панахиду за загиблим відслужили у Свято-Миколаївському соборі. Поховали Андрія Зайчука на Алеї Слави Свіштовського кладовища.
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№ 38 від 22 вересня 2022Читати номер