«Ми на нього рівнялись»: Кременчук прощався з лейтенантом Андрієм Зайчуком

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 75

Навіть небо плакало за 22-річним військовим, відмінником та спортсменом, який віддав найцінніше за незалежність України

Сьогодні, 27 вересня, у Кременчуці в останню путь провели військового, лейтенанта Андрія Зайчука. Цього дня йшов сильний дощ — ніби небо плакало за 22-річним захисником.

Народився Андрій Сергійович Зайчук 16 жовтня 1999 року у Києві. Навчався у кременчуцькій школі №20, хлопець захоплювався танцями, футболом та баскетболом. Закінчив Кременчуцький ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою, був стипендіатом Кременчуцької міської ради, а згодом ступив до Військового інституту телекомунікацій та інформатизації ім. Героїв Крут (ВІТІ). Офіцер служив на посаді начальника апаратної технічного обслуговування. Помер 21 вересня у Гайсині Вінницької області. У 22-річного лейтенанта залишилися мати, брат і сестра.

- Андрій був доброю людиною. Ми навчались у школі №20 з 1-го до 9 класу. Він був найвищим, він стояв першим, тож ми на нього рівнялись. Був розумним, веселим. Коли ми з ним говорили, куди вступати після 9 класу, то він казав, що йде у військовий ліцей. Я знав також, що він пішов служити у Збройні сили України, - розповів однокласник Богдан.

Хлопець пригадав, як з Андрієм брали участь у змаганнях з футболу, й дуже любив баскетбол.

- З Андрієм познайомилась наприкінці 11 класу, він був найщирішою людиною, яку знала, був промінчиком сонця у житті кожного з нас. У нього багато планів на майбутнє. 16 жовтня, ми мали відзначати його день народження, уже все спланували, та сталось непоправне. Тепер я розумію, що треба цінувати кожну мить життя. Хочеш побачити когось – треба їхати. У мене була можливість зустрітися з Андрієм, але цього не зробила, думала, що все життя попереду, — додала подруга Марія.

Прощання з військовим проходило у Міському палаці культури. Попрощатися з Андрієм прийшли рідні, друзі та бойові побратими.

- Андрій дуже світла, здібна, розумна людина. Закінчував наш ліцей з військовою підготовкою, був неодноразово нагороджений на міських змаганнях, олімпіадах, був лауреатом премії від міста. Дуже ретельно займався комп’ютерними науками, радіоелектронікою, був дуже розумним. Закінчив військовий інститут і був направлений в одну з частин. Але 21 вересня лейтенант Зайчук загинув. Не можна розголошувати де і за яких обставинах він виконував бойове завдання. Сьогодні на похоронах є представники військової частини, ми з ними спілкувались, але їм заборонено надавати інформацію, — зазначив військовий з позивним «Художник». У Кременчуці живе батько Андрія. Під час початку повномасштабної війни мати Андрія з братом і сестрою виїхали за кордон. Мати й сестра військового повернулись, аби попрощатися з рідною людиною.

Панахиду за загиблим відслужили у Свято-Миколаївському соборі. Поховали Андрія Зайчука на Алеї Слави Свіштовського кладовища.