Водії відсудили у комунальників компенсацію за пошкоджені автівки, на які впало дерево

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 485

У Львові суд зобов’язав комунальне підприємство виплатити близько 750 тисяч гривень збитків власникам трьох автомобілів, на які впало дерево.

7 грудня 2020 року сильний вітер повалив дерево на три припарковані автомобілі, свідчить рішення суду. Дерево впало на автомобілі: Mercedes E 220, Citroen C4 Cactus та Mercedes B 170. Останній автомобіль отримав незначні пошкодження, а перші два потребували значного ремонту.

Власники трьох пошкоджених автомобілів звернулися до суду з позовом про відшкодування збитків від комунального підприємства, оскільки парк, де росло дерево, перебуває на балансі цього підприємства.

Заслухавши матеріали справи, суд призначив компенсацію власнику Mercedes-Benz E 220 у розмірі 339,2 тис. грн, власнику Citroen C4 Cactus – 353,1 тис. грн, а власнику пошкодженого Mercedes-Benz B 170 – 48,8 тис. грн. Також рішенням суду комунальне підприємство має компенсувати трьом власникам автівок судовий збір та вартість техогляду.