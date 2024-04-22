Кременчуцька адвокатка заявляє, що патрульні порушили права її підзахисного: крапку у конфлікті поставить суд

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 637 Коментарів: 2

Правозахисниця Олена Болгар розповіла «Кременчуцькому Телеграфу», що її підзахисного співробітники патрульної поліції безпідставно звинувачують у керуванні автівкою у стані наркотичного сп'яніння. У патрульній поліції прокоментували ситуацію

— У нас є поліцейське свавілля, — адвокатка Олена Болгар.

До редакції «Кременчуцького Телеграфа» звернулася правозахисниця Олена Болгар. Жінка розповідає, що її клієнта патрульні звинуватили у керуванні автівкою у стані наркотичного сп'яніння. Інцидент стався 15 квітня на проспекті Свободи. Жінка стверджує, що її клієнт сидів у автівці. Патрульні ж почали вимагати документ на право керування автомобілем. На місце інциденту водій викликав правозахисницю.

— Мені поліцейські повідомили, що мій клієнт керував транспортним засобом у стані наркотичного сп'яніння. Доказів того, що він дійсно керував автомобілем мені не надали. Показали відео, але там навіть не було видно державних номерних знаків. Вони вимагали у клієнта свідоцтво на право керування транспортним засобом, він їм не надав його. Потім чоловіка безпідставно хотіли затримати. За словами мого клієнта, він сидів у автомобілі, а не керував ним, — каже адвокатка.

Як стверджує Олена Болгар, її клієнт надав правоохоронцям паспортні дані.

— Вони подивилися у базі «Армор», що пів року тому клієнт був притягнутий за частиною 1 статті 130 Кодексу України про адмінправопорушення: керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. І повідомили йому, що у нього наявні ознаки наркотичного сп'яніння. Почали складати протокол про адміністративне правопорушення, — говорить пані Олена.

За словами жінки, підставою для огляду на наркотики стало те, що зіниці чоловіка не реагували на світло поліцейського ліхтарика. На дії патрульних адвокатка викликала ще один наряд патрульних.

— Приїхав ще один батальйон патрульної поліції, і я почала подавати скаргу. Поліцейський мене відштовхував безпідставно. Потім закрився в автомобілі й почав складати матеріал про адмінправопорушення, а саме: відмова від проходження огляду на виявлення стану наркотичного сп’яніння. Хоча мій клієнт не відмовлявся від огляду, — каже жінка.

Олена Болгар зазначає, що її клієнт погодився пройти огляд на наркотичне сп’яніння, втім, не у лікарні, а на місці оформлення протоколу. За словами адвокатки, їхати до медичного закладу чоловік відмовився через брак часу.

— Він поспішав, і у нього є право пройти огляд на місці. Я неодноразово захищала людей у судах, і такі справи були закриті за відсутності складу адмінправопорушення. Людина має право пройти огляд на місці. Якщо їй не забезпечують реалізацію цього права, це вже проблема батальйону патрульної поліції, аж ніяк не людини, — констатує правозахисниця.

Жінка написала скаргу на дії поліцейських. На розгляд скарги у поліції мають тридцять днів, каже жінка.

Що кажуть у батальйоні патрульної поліції міста Кременчук

Пресофіцерка патрульної поліції Кременчука Вікторія Брага розповіла «Кременчуцькому Телеграфу», що автомобіль патрульні зупинили під час руху. У ході спілкування з водієм, у патрульних з’явилися підстави для рекомендації проходження огляду на стан наркотичного сп’яніння.

— Є записи з відеореєстратора патрульних, де видно, що машина рухається автомобільною дорогою по проспекту Свободи. Якщо патрульні вбачають ознаки наркотичного сп’яніння, то це може бути підставою для огляду. Водій має пройти тестування безпосередньо у лікаря-нарколога. Якщо є підозра на вживання певного виду речовини, то забір передається в Полтаву. Там роблять аналіз і надсилають відповідь, чи дійсно водій був під дією наркотиків. Патрульні вказали відмову від проходження тестування, тому що на місці зупинки неможливо провести освідування на стан наркотичного сп’яніння, — констатує Вікторія.

За словами пресофіцерки патрульної поліції, у правоохоронців є Drager, але він може використовуватися лише при підозрі на вживання алкоголю. Перевірку на стан наркотичного сп’яніння може провести лише лікар-нарколог. Вікторія Брага говорить, що водій взагалі не мав права керувати транспортним засобом.

— Водій позбавлений права керування. Це повторне порушення. На нього складені матеріали повторно. Складено протокол про адміністративне правопорушення, — зазначила пресофіцерка.

За словами Вікторії Браги, правоохоронці готують відповідь на оскарження дій поліцейських адвокаткою.

— У нас є відділ моніторингу, який передивиться відео з боді-камер поліцейських і надасть відповідь, — розповідають у поліції.

Подальшу долю водія вирішуватиме суд. Матеріали справи передані на розгляд феміди.

Нагадаємо, поліція на Полтавщині оголосила підозру водію, який скоїв ДТП та втік з місця пригоди.