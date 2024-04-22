Нині в області на обліку перебувають понад 168 тисяч переселенців — ОВА

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Майже половина з них — працездатне населення, яке область активно підтримує та зацікавлює роботою

На сьогодні у Полтавській області зареєстровані понад 168 тисяч внутрішньо переміщених осіб, із яких майже половина — працездатне населення. Про це повідомив заступник начальника Полтавської ОВА Володимир Василенко на засіданні Координаційного центру підтримки цивільного населення при облвійськадміністрації.

Під час цього засідання Володимир Василенко наголосив, що працевлаштування переселенців є одним із методів їх адаптації та соціалізації.

Також заступниця директора Полтавського обласного центру зайнятості Тетяна Разумова розповіла про інструменти та програми підтримки працевлаштування та професійного навчання внутрішньо переміщених осіб.

Актуальні пропозиції роботи для переселенців у громадах Полтавщини розміщені на інформаційних ресурсах облвійськадміністрації, райвійськадміністрацій, служби зайнятості. «Армія відновлення», ваучер на навчання, мікрогранти на створення чи розвиток власного бізнесу, професійне навчання під потреби роботодавця — це ті програми, що допомагають ВПО знайти роботу, — розповідає посадовиця.

Окрім цього, за словами пані Разумової, позитивно на працевлаштування переселенців впливає й отримання роботодавцями компенсаційних виплат.

Також голова Ради внутрішньо переміщених осіб при облвійськадміністрації Микола Бутко розповів, що Полтавщина має найкращий по Україні показник з консультування переселенців у громадах.

Нагадаємо, у Кременчуцькому районі проживає майже 52 тисячі ВПО, з яких понад 31 тисяча отримують допомогу.



