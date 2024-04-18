Поліція на Полтавщині оголосила підозру водію, який скоїв ДТП та втік з місця пригоди

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Ввечері 14 квітня у Лубнах водій «Ауді» наїхав на велосипедистку і покинув місце аварії. Правоохоронці вже повідомили чоловіку про підозру і вирішують питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області 18 квітня.

Внаслідок аварії велосипедистка отримала травми. Її госпіталізували до Лубенської лікарні інтенсивного лікування. У рамках кримінального провадження, відкритого за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України, триває досудове розслідування.