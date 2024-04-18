У недобудові на вулиці Київській 8-річний хлопчик зірвався та впав з висоти

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Однолітки, які були разом з потерпілим, викликали на допомогу поліцію та медиків

17 квітня у Кременчуці 8-річний хлопчик зірвався з висоти та впав. За інформацією Кременчуцького райуправління поліції, повідомлення про травмування дитини надійшло правоохоронцям близько 19.00.

За вказаною адресою прибули працівники Кременчуцького райуправління поліції, патрульні поліціянти та медики. Як виявилося, діти під час дозвілля зайшли на територію недобудови на вулиці Київській. Перебуваючи на другому поверсі, 8-річний хлопчик зірвався з висоти та впав.

Однолітки, які були разом з потерпілим, викликали на допомогу поліцію та медиків. Хлопця госпіталізували у дитячу лікарню Кременчука. За інформацією лікарів, його стан середньої тяжкості.

Причини та обставини події з’ясовують працівники ювенальної поліції.

Нагадаємо, що в лютому в Полтаві неповнолітня випала з третього поверху.