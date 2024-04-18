Кременчуцька станція переливання крові потребує донорів двох груп крові

Сьогодні, 12:42 Переглядів: 331

Особливо чекають людей з III та IV групами крові, але будуть раді усім охочим

Кременчуцька станція переливання крові потребує донорів усіх груп крові, але найбільш дефіцитні такі групи: III з негативним і позитивним резус-фактором та IV з негативним резус-фактором. Про це інформує пресслужба мерії.

Якщо хочете стати донором, пам’ятайте:

напередодні не можна їсти жирного, смаженого, копченого, соленого;

за 48 годин до процедури не пити алкоголь;

за дві години не палити.

У медзакладі просять людей не приходити на голодний шлунок, щоб не стало погано. Перед здачею крові можна пити чай, каву, негазовану воду, компот та їсти печиво.

Донорів очікують з 8.00 до 13.00 щоденно, крім суботи та неділі, за адресою вулиця Івана Мазепи, 8. Прийом у порядку живої черги. З собою мати паспорт та ідентифікаційний код.

Детальна інформація за номером телефону: 067-528-72-27.

Нагадаємо, що торік «Кременчуцький ТелеграфЪ» поспілкувався з заступником керівника з організаційно-методичної роботи Кременчуцької станції переливання крові Світланою Каплатою. Вона розповіла про особливості роботи закладу та донорство у Кременчуці.