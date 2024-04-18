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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині легковик збив велосипедистку — поліція

Сьогодні, 12:33 Переглядів: 270

 

Потерпілу з травмами ушпиталили  

Учора, 17 квітня, близько 07.45 у місті Карлівка на Полтавщині сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За інформацією правоохоронців, 57-річний водій автомобіля Ravon збив 66-річну місцеву мешканку, яка їхала на велосипеді.

 

Потерпілу із травмами госпіталізували. 

Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середнього ступеня тяжкості тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України.

Слідчі встановлюють причини та обставини аварії.

Нагадаємо, днями на Полтавщині водій збив велосипедистку і втік з місця події.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Поліція Полтавщини
Теги: аварія ДТП легковик велосипед велосипедист збили людину
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