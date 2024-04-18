На Полтавщині легковик збив велосипедистку — поліція

Учора, 17 квітня, близько 07.45 у місті Карлівка на Полтавщині сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
За інформацією правоохоронців, 57-річний водій автомобіля Ravon збив 66-річну місцеву мешканку, яка їхала на велосипеді.
Потерпілу із травмами госпіталізували.
Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середнього ступеня тяжкості тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України.
Слідчі встановлюють причини та обставини аварії.
Нагадаємо, днями на Полтавщині водій збив велосипедистку і втік з місця події.
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