На Полтавщині легковик збив велосипедистку — поліція

Сьогодні, 12:33 Переглядів: 270

Учора, 17 квітня, близько 07.45 у місті Карлівка на Полтавщині сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За інформацією правоохоронців, 57-річний водій автомобіля Ravon збив 66-річну місцеву мешканку, яка їхала на велосипеді.

Потерпілу із травмами госпіталізували.

Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середнього ступеня тяжкості тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України.

Слідчі встановлюють причини та обставини аварії.

Нагадаємо, днями на Полтавщині водій збив велосипедистку і втік з місця події.