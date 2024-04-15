На Полтавщині водій збив велосипедистку і втік з місця події

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14 квітня близько 21.00 на вулиці Кононівська в місті Лубни водій збив велосипедистку і втік з місця події. Про ДТП інформує Лубенський райвідділ поліції та слідче управління ГУНП.

59-річна велосипедистка отримала травми, її госпіталізували у Лубенську лікарню інтенсивного лікування.

Начальник Лубенського районного відділу поліції Євгеній Карпець повідомив, що у ході оперативних та слідчих дій поліціянти встановили особу водія. Ним виявився 33-річний місцевий мешканець.

Наразі поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Обставини аварії зʼясовують слідчі, триває розслідування.