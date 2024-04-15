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Де у Кременчуці завтра вимикатимуть світло: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У вівторок, 16 квітня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 18.00

  • пров. 1-й Ливарний, 3, 5, 7, 9;
  • вул. Володимира Івасюка, 1-32/3;
  • пров. Докучаєва, 11;
  • наб. Лейтенанта Дніпрова, 18-34А;
  • вул. Ливарна, 1А-18;
  • пров. Ливарний, 2-26;
  • туп. Ливарний, 1-9;
  • пров. Літописний, 1-14;
  • вул. Макаренка, 40-103/4;
  • пров. Мирний, 3, 4, 5, 28;
  • пров. Івана Кожедуба, 13-32;
  • вул. Ковальська, 30/24, 35-37;
  • наб. Лейтенанта Дніпрова, 4-7;
  • вул. Лінійна, 1-4;
  • вул. Макаренка, 1-49Б;
  • вул. Павла Чубинського, 21-33;
  • пров. Петра Ракітіна, 2, 18, 19, 24;
  • вул. Івана Приходька, 30-36;
  • пров. Тополевий, 3, 14, 20;
  • вул. Володимира Івасюка, 34-50/10;
  • пров. Докучаєва, 1А-6;
  • пров. Мирний, 6/2-22;
  • вул. Революціонерів, 1-2А;
  • вул. Художня, 1/8-11;
  • пров. Яблуневий, 7;
  • с. Потоки.

З 8.00 до 17.00

  • вул. Кагамлицька, 40/23, 42/22;
  • пров. Північний, 4;
  • вул. Сержанта Мельничука, 108-165/7;
  • пров. Сиваський, 4-21;
  • вул. Юрія Руфа, 169;
  • вул. Експресівська, 47-58;
  • пров. Караванний, 1-23, 28, 48А;
  • просп. Полтавський, 159-187/2;
  • вул. Размислова, 4;
  • вул. Хортицька, 3-28/56;
  • вул. Віри Холодної, 41А;
  • вул. Марусі Чурай, 8, 17-52;
  • пров. Чорнобаївський, 17-25, 44, 58;
  • пров. Василя Стефаника, 30-35;
  • вул. Матвія Дербукова, 1-26;
  • вул. Івана Піддубного, 1/3-17;
  • вул. Кубанська, 1-18;
  • вул. Ніни Строкатої, 1-15/7;
  • вул. Цегляна, 32,34,36;
  • туп. Проточний, 26-38/32;
  • вул. Білецьківська, 3, 6А, 14, 22, 24, 28А;
  • вул. Дорошенка, 2-8;
  • вул. Івана Чорнобаби, 10-31/1;
  • вул. Пілотів, 46;
  • пр-д Пілотів, 34А, 48;
  • вул. Сагайдачного, 10, 29;
  • вул. Ярослава Мудрого, 30-38;
  • пров. Вагонобудівний, 32;
  • вул. Григорія Чуркіна, 4-38;
  • вул. Івана Миколайчука, 4А-23/19;
  • пров. Космічний, 15-19;
  • пров. Лікаря Самойловича, 32/1-93;
  • пр-д Григоря Петька, 3-49;
  • пр-д Корабліної, 4-50;
  • вул. Соломії Крушельницької, 87-109А, 133Г;
  • вул. Гірська, 4, 5, 7;
  • вул. Кавказька, 34/9;
  • пров. Василя Стуса, 2, 2А, 44;
  • пров. Лікаря Самойловича, 3-17, 20А;
  • пр-д Лікаря Самойловича, 2, 4, 5, 6, 13, 15, 17;
  • вул. Олександрійська, 41/2;
  • туп. Самойлівський, 2, 2А, 3/6, 5, 6;
  • вул. Тіниста, 1/5-48;
  • вул. Гайдамацька, 46-72, 83;
  • вул. Михайлівська, 3-13;
  • пров. Михайлівський, 17-32;
  • вул. Пилипа Орлика, 1/24-6/21;
  • пров. Пилипа Орлика, 7/28-38/10;
  • пров. Вагонобудівний, 7, 11, 18-22;
  • пров. Грузинський, 11, 12А, 17, 27;
  • вул. Івана Миколайчука, 3, 5, 10;
  • вул. Лейтенанта Покладова, 23, 30/56;
  • вул. Ліщинова, 1А-46;
  • вул. Небесної Сотні, 31, 37, 39;
  • вул. Софіївська, 39А-55/35;
  • вул. Чорноморська, 5, 6, 10/8, 24/35;
  • туп. 1-й Озерний, 4, 6, 8;
  • пров. Кам’яногірський, 3/1-24;
  • вул. Озерна, 3-13;
  • туп. Озерний, 3/7-26/13;
  • вул. Садківська, 15/20-30/15;
  • пров. Садківський, 2-34А;
  • туп. Садковський, 3/3-23;
  • вул. Озерна.

З 8.00 до 19.00

  • просп. Полтавський, 279, 281;
  • вул. Цілиноградська, 3А;
  • с. Потоки;
  • пров. Центральний, 11, 13.

З 6.00 до 18.00

  • вул. Троїцька, 72/60.
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Автор: Яна Гудзь
Теги: Кременчук адреси відключення електроенергії відключення світла Полтаваобленерго
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