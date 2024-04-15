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Надзвичайні новини

На Кременчуччині хлопчик травмував трирічного брата сокирою

Сьогодні, 18:02 Переглядів: 930

 

Інцидент стався, коли брати 3 та 4 років гралися на подвір'ї

15 квітня близько 10.50 на Кременчуччині хлопчик травмував трирічного брата сокирою. Про це інформує Кременчуцьке райуправління поліції.

На місце події прибули працівники сектору поліцейської діяльності відділу поліції №2 (селище Козельщина) та медики.

Як з'ясувалося, двоє малолітніх братів віком 3 та 4 роки гралися на подвір’ї приватного будинку в селі Сушки Кременчуцького району. І старший із них травмував руку молодшого сокирою.

Потерпілу дитину госпіталізували до лікарні. Причини та обставини події з’ясовують працівники ювенальної поліції та соціальні служби. 

Поліція звертається до батьків з проханням не залишати малолітніх дітей без нагляду та обмежити доступ до небезпечних предметів чи речовин, які можуть завдати непоправної шкоди їхньому здоров’ю. Не дозволяйте дітям самостійно перебувати поблизу водойм. Також постійно наголошуйте на безпечній поведінці у побуті, біля дороги та на воді.

Нагадаємо, 9 квітня на Полтавщині втопився 9-річний хлопчик.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: дитина травматизм сокира госпіталізація
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