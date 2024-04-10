Богдан Лазоренко
Що чекає на Кременчук після перемоги і виборів? Далі говоримо про Малецького та адмінресурс. Частина третя
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в мовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини, Полтавщина

Учора на Полтавщині втопився 9-річний хлопчик — поліція

Сьогодні, 09:55 Переглядів: 599

 

Правоохоронці встановлюють причини та обставини загибелі дитини  

*фото ілюстративне

Учора, 9 квітня, близько 17.00 у річці Сула поблизу села Білогорівка на Миргородщині потонув 9-річний хлопчик. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За попередньою інформацією правоохоронців, хлопчик гуляв поблизу подвір’я зі своєю 2-річною сестрою. Невдовзі дівчинка повернулася додому сама. Старша сестра побачила відсутність брата і розповіла про це батькам. Родичі почали шукати дитину.

Через деякий час хлопчика знайшли мертвим у річці. Тіло дитини відправили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

Правоохоронці порушили кримінальне провадження за п. 2 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Слідчі продовжують встановлювати причини та обставини загибелі дитини.

Також поліція вкотре закликає батьків краще контролювати дозвілля малолітніх дітей: не залишати їх без нагляду поблизу водойм та постійно наголошувати на безпечній поведінці у побуті, поблизу дороги та на воді.

Нагадаємо, протягом 2023 року у водоймах Полтавщини потонули 52 людини, з них 8 — діти.

0
Автор: Яна Гудзь Джерело фото: poltavawave.com.ua
Теги: Полтавщина дитина потонув хлопець
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 11 від 14 березня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 10 від 7 березня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 9 від 29 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 8 від 22 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 7 від 15 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх