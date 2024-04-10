Учора на Полтавщині втопився 9-річний хлопчик — поліція

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Учора, 9 квітня, близько 17.00 у річці Сула поблизу села Білогорівка на Миргородщині потонув 9-річний хлопчик. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За попередньою інформацією правоохоронців, хлопчик гуляв поблизу подвір’я зі своєю 2-річною сестрою. Невдовзі дівчинка повернулася додому сама. Старша сестра побачила відсутність брата і розповіла про це батькам. Родичі почали шукати дитину.

Через деякий час хлопчика знайшли мертвим у річці. Тіло дитини відправили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

Правоохоронці порушили кримінальне провадження за п. 2 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Слідчі продовжують встановлювати причини та обставини загибелі дитини.

Також поліція вкотре закликає батьків краще контролювати дозвілля малолітніх дітей: не залишати їх без нагляду поблизу водойм та постійно наголошувати на безпечній поведінці у побуті, поблизу дороги та на воді.

Нагадаємо, протягом 2023 року у водоймах Полтавщини потонули 52 людини, з них 8 — діти.