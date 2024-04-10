«єМалятко»: що входить у послугу та де можна отримати у Полтавській області

У Полтавській області усі 60 центрів надання адміністративних послуг впровадили послугу «єМалятко». Про це повідомляє у своєму телеграм-каналі голова Полтавської ОВА Філіп Пронін.
За інформацією порталу «Конгрес місцевих та регіональних влад при Президентові України», додатково можна отримати наступні послуги:
призначення допомоги при народженні дитини;
призначення допомоги на дітей, які виховуються в багатодітних сім’ях;
реєстрацію місця проживання новонародженої дитини;
виплату грошової компенсації за пакунок малюка.
Послугу також можна отримати на порталі Дія в кабінеті громадянина за допомогою електронного підпису.
Нагадаємо, освітні документи тепер доступні в «Дії»: як підтягнути дипломи та атестати.
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