«єМалятко»: що входить у послугу та де можна отримати у Полтавській області

Сьогодні, 10:00 Переглядів: 82

Крім ЦНАПів, послугу можна отримати на порталі Дія у кабінеті громадянина

У Полтавській області усі 60 центрів надання адміністративних послуг впровадили послугу «єМалятко». Про це повідомляє у своєму телеграм-каналі голова Полтавської ОВА Філіп Пронін. «До базових послуг «єМалятко» входить: державна реєстрація народження, визначення походження дитини, отримання дитиною податкового номера та УНЗР», — зазначає голова Полтавської ОВА. За інформацією порталу «Конгрес місцевих та регіональних влад при Президентові України», додатково можна отримати наступні послуги: призначення допомоги при народженні дитини;

призначення допомоги на дітей, які виховуються в багатодітних сім’ях;

реєстрацію місця проживання новонародженої дитини;

виплату грошової компенсації за пакунок малюка. Послугу також можна отримати на порталі Дія в кабінеті громадянина за допомогою електронного підпису. Нагадаємо, освітні документи тепер доступні в «Дії»: як підтягнути дипломи та атестати.

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