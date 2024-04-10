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«єМалятко»: що входить у послугу та де можна отримати у Полтавській області

Сьогодні, 10:00 Переглядів: 82

 

Крім ЦНАПів, послугу можна отримати на порталі Дія у кабінеті громадянина

У Полтавській області усі 60 центрів надання адміністративних послуг впровадили послугу «єМалятко». Про це повідомляє у своєму телеграм-каналі голова Полтавської ОВА Філіп Пронін.

«До базових послуг «єМалятко» входить: державна реєстрація народження, визначення походження дитини, отримання дитиною податкового номера та УНЗР», — зазначає голова Полтавської ОВА.

За інформацією порталу «Конгрес місцевих та регіональних влад при Президентові України», додатково можна отримати наступні послуги:

  • призначення допомоги при народженні дитини;

  • призначення допомоги на дітей, які виховуються в багатодітних сім’ях;

  • реєстрацію місця проживання новонародженої дитини;

  • виплату грошової компенсації за пакунок малюка.

Послугу також можна отримати на порталі Дія в кабінеті громадянина за допомогою електронного підпису.

Нагадаємо, освітні документи тепер доступні в «Дії»: як підтягнути дипломи та атестати.

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Автор: Роксолана Жукова Джерело фото: lexinform.com.ua
Теги: послуги Дія ЦНАП єМалятко
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