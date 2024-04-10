Сьогодні у Кременчуцькому районі проходитимуть навчальні стрільби

Сьогодні, 10:31 Переглядів: 0

Протягом двох днів, 10 та 11 квітня, поблизу села Максимівка Піщанської громади Кременчуцького району проходитимуть навчальні стрільби. Про це повідомляє голова Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.

Громадян закликають зберігати спокій, та не коментувати й не обговорювати у соціальних мережах напрямки, звідки лунають постріли.

Якщо у час, на який заплановані навчальні стрільби, лунатиме повітряна тривога, їх перенесуть на інший час або день.

Також сьогодні, 10 квітня, навчальні стрільби проходитимуть і на території Миргородської громади.